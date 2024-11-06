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Политолог Фельдман: Трампу после победы придётся почистить вашингтонское болото

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что после победы на президентских выборах США придётся сделать кардинальную ревизию приоритетных направлений политики страны.
«В западных леволиберальных СМИ уже царит настоящая паника. Украинские элиты пытаются переобуться на ходу и уже начинают рассказывать о своей обиде на демократов. В случае победы Трампа США ожидает масштабная ревизия приоритетов внутренней и внешней политики. Ему придётся основательно почистить вашингтонское болото», — пояснил в беседе с RT Фельдман.

А кандидат политических наук и научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований им. Е. М. Примакова РАН Александра Войтоловская отметила, что в общественной жизни США наблюдается серьёзный раскол: и между либералами и консерваторами, и между молодежью и пожилыми людьми, и внутри демократической, и внутри республиканской партий. Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo.Ru специалист усомнилась в начале гражданской войны в стране, а вот наличие протестных акций Войтоловская считает вполне допустимым в сложившихся обстоятельствах.



Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что победа Дональда Трампа на прошедших в США выборах президента объясняется запросом американского общества на изменение политики страны.

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Путин инициировал кадровые изменения в составе фонда «Защитники Отечества»
06 ноября 2024, 18:19

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ об изменении состава наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества».
Из документа следует, что из состава совета исключаются Тимур Иванов, который занимал пост заместителя министра обороны и обвинён в получении взятки в особо крупном размере и двух случаях растраты. Кадровые изменения также коснулись Олега Матыцина Пантелеимона (Александра Шатова) и Андрея Турчака — их всех уволили.

На место старых в состав наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» были введены новые участники.

«Владимир Путин включил врио секретаря Генсовета Единой России, первого вице-спикера СФ Владимира Якушева в наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества»», — сказано в официально опубликованных правовых актах.

Сообщается, что одно из мест в фонде занял министр спорта Михаил Дегтярев.

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Политолог Ярыгин объяснил выбор Трампа президентом США американцами
06 ноября 2024, 18:00

Фото: iStock/rarrarorro

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что победа Дональда Трампа на прошедших в США выборах президента объясняется запросом американского общества на изменение политики страны.
«Общество само делает такой запрос на изменение политики как внутри страны, так и внешней политики США. Запрос на изменение политики внутри страны в сторону более консервативных ориентиров», — отметил в беседе с RT Ярыгин.

А канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне новостей о приближающейся победе Дональда Трампа на президентских выборах в США призвал Европу к объединению.

«Европейский союз должен объединиться и действовать как единое целое. Как канцлер Германии, я работаю над этим», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Шольца.

Ранее сообщалось, что после своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп составил длинный список людей, которым он обещал отомстить.

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Корниенко обратился к Трампу с просьбой помочь провести выборы в Верховную Раду Украины
06 ноября 2024, 17:52

Фото: РИА Новости / Стрингер

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко обратился к Дональду Трампу, недавно одержавшему победу над Камалой Харрис в борьбе за пост президента США, и попросил помочь в проведении выборов в Верховную Раду. Из-за военного положения, действующего в стране, украинские парламентарии не могут организовать выборы самостоятельно, сообщает издание «Страна.ua».
«Мы в Верховной Раде не можем измениться как Конгресс, но мы очень хотели бы, чтобы американские политики все, начиная с Дональда Трампа, избранного президента и заканчивая Конгрессом, Сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться. Это наша просьба как депутатов», — сказал Корниенко.
Он также отметил, что для осуществления выборов необходимо завершить военный конфликт на территории Украины, поскольку в условиях военного положения проведение выборов на территории страны невозможно.

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Киргизские мигранты подрались из-за проституток
06 ноября 2024, 17:24

Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Мигранты из Средней Азии устроили поножовщину под окнами московского жилого дома, информиркет ИА «Регнум».
На место происшествия прибыли оперативные службы, выяснившие, что конфликтная ситуация началась в квартире — в ней проживали девушки лёгкого поведения из Киргизии.

Проститутки поделились, что недовольный оказанной услугой клиент начал орать и потребовал вернуть деньги. Потом он позвонил товарищам — они поднялись в жилое помещение и пустили в ход угрозы.

Ночные бабочки попросили знакомых помочь. Они также подъехали к дому, а потом началась драка.

Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел восемь мужчин и двух женщин. По итогам драки полицейские составили несколько протоколов. Два на девушек за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в России, остальные — на мужчин, которые находятся на территории страны незаконно, за мелкое хулиганство.

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Послу Молдавии заявлен протест из-за действий Кишинёва на выборах
06 ноября 2024, 17:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в министерство иностранных дел РФ. Там ему был выражен решительный протест из-за недопуска российских наблюдателей на выборы президента республики.
Сообщение об этом опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В пресс-релизе указано, что перед началом первого тура президентских выборов и всенародным референдумом о вступлении Молдавии в Евросоюз, прошедшими 20 октября, власти Кишинёва без какой бы то ни было мотивации отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России.

Перед вторым туром выборов, который состоялся 3 ноября, трём российским наблюдателям в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ отказали во въезде в Молдавию, несмотря на наличие у них аккредитации от Центризбиркома республики.

В МИД подчеркнули, что такие действия молдавских властей грубо нарушают Копенгагенский документ СБСЕ 1990 года и Конвенцию СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что подобные шаги со стороны государства-кандидата в ЕС как нельзя лучше характеризуют европейские демократические ценности, к соблюдению которых так активно стремится молдавское руководство.

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Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США
06 ноября 2024, 17:02

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

После своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп составил длинный список людей, которым он обещал отомстить, сообщает издание Politico.
Среди тех, кого Трамп намерен наказать — действующий президент США Джо Байден, его сын Хантер и другие члены семьи.

Кроме того, в список входят Камала Харрис, соперница Трампа на выборах, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и ряд других политиков.

В перечне также значатся и журналисты из Politico, так как Трамп хочет отомстить изданию за отказ раскрывать источники информации.

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Депутат Рады заявил: Украина будет вынуждена доказывать свою ценность Западу при Трампе
06 ноября 2024, 16:42

Фото: РИА Новости / Доминик Бутен

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Украина будет вынуждена отказаться «плане победы» и сосредоточиться на доказательстве своей важности для Запада.
«Можно сказать окончательно: любой "план победы", основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть.... Нам нужен собственный план непобедимости», — написал он в своём Telegram-канале.
Депутат считает, что при Трампе мировой порядок будет строиться не на международных не на правилах, а на договорённостях. В такой ситуации Украине предстоит активно работать, чтобы убедить западных партнёров в своей ценности и необходимости.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа
06 ноября 2024, 16:30

Эммануэль Макрон (Фото: сайт Кремля)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в своих социальных сетях, что Франция и Германия будут работать над созданием более суверенной Европы.
Париж и Берлин будут создавать «более единую, сильную и суверенную Европу».

Эммануэль Макрон поделился, что разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — сообщает президент Франции в своей публикации.

Ранее Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в президенты Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что готов работать вместе с американским коллегой как они это «делали это в течение четырех лет».

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#европа
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Матвиенко посоветовала замглавы Минздрава Зеленскому не называть громко фамилию
Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава Зеленского
06 ноября 2024, 15:54

Валентина Матвиенко (Фото: сайт Кремля)

Первому заместителю министра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому не следует громко называть свою фамилию. С таким шутливым предложением обратилась к чиновнику спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сегодня, 6 ноября, во время «правительственного часа» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко и его заместителей, Матвиенко назвала присутствующих на заседании Совета Федерации представителей ведомства.

«Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра.. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень Вам повезло, честно говоря. Громко не называйте», — с улыбкой сказала спикер верхней палаты российского парламента.

В ответ первый заместитель министра тоже улыбнулся и развёл руками, как бы говоря, что тут уж он ничего не может поделать, что есть — то есть.

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