Политолог Фельдман: Трампу после победы придётся почистить вашингтонское болото

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что после победы на президентских выборах США придётся сделать кардинальную ревизию приоритетных направлений политики страны.
«В западных леволиберальных СМИ уже царит настоящая паника. Украинские элиты пытаются переобуться на ходу и уже начинают рассказывать о своей обиде на демократов. В случае победы Трампа США ожидает масштабная ревизия приоритетов внутренней и внешней политики. Ему придётся основательно почистить вашингтонское болото», — пояснил в беседе с RT Фельдман.
А кандидат политических наук и научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований им. Е. М. Примакова РАН Александра Войтоловская отметила, что в общественной жизни США наблюдается серьёзный раскол: и между либералами и консерваторами, и между молодежью и пожилыми людьми, и внутри демократической, и внутри республиканской партий. Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo.Ru специалист усомнилась в начале гражданской войны в стране, а вот наличие протестных акций Войтоловская считает вполне допустимым в сложившихся обстоятельствах.
Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что победа Дональда Трампа на прошедших в США выборах президента объясняется запросом американского общества на изменение политики страны.
Читайте также:
Политолог Ярыгин объяснил выбор Трампа президентом США американцами
Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США
Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа
Мелисса Тимофеева