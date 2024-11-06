Политолог Ярыгин объяснил выбор Трампа президентом США американцами

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Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин заявил, что победа Дональда Трампа на прошедших в США выборах президента объясняется запросом американского общества на изменение политики страны.
«Общество само делает такой запрос на изменение политики как внутри страны, так и внешней политики США. Запрос на изменение политики внутри страны в сторону более консервативных ориентиров», — отметил в беседе с RT Ярыгин.
А канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне новостей о приближающейся победе Дональда Трампа на президентских выборах в США призвал Европу к объединению.
«Европейский союз должен объединиться и действовать как единое целое. Как канцлер Германии, я работаю над этим», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Шольца.
Ранее сообщалось, что после своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп составил длинный список людей, которым он обещал отомстить.
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