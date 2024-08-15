Депутат Слуцкий сделал шокирующее заявление о ВСУ

Фото: сайт ГД РФ
Пять миллионов рублей за поимку украинских боевиков, которые глумились над курянином, пообещал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в 5 миллионов рублей», — сказано в сообщении политика.Известно, что на украинских неонацистах были шлемы с символикой карательного отряда СС.
По словам 74-летнего пенсионера, он пять дней пытался отыскать дорогу в безопасное место. Вместо того, чтобы помочь, укронацисты стали оскорблять пожилого мужчину.
Боевики ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа.
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Никита Кротов