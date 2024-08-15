Стало известно о быстром продвижении ВС РФ в районе Красногоровки

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Российские войска быстрыми темпами продвигаются в районе Красногоровки в ДНР. Об этом рассказал командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» с позывным «Гроза».
«Сейчас работаем на (линии фронта в районе – ред.) Красногоровки. Фронт продвигается очень быстро», — рассказал «Гроза».
По его словам, противник ведет активную контрбатарейную борьбу, и чтобы обеспечить безопасность членам экипажа, расчеты РСЗО быстро и часто меняют позиции.
Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины также сообщал о сложной обстановке на Купянском и Северском направлениях фронта. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, что ситуация на этих участках остается напряженной и требует постоянного контроля.
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