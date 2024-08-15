Пленный боевик ВСУ раскрыл приказ командования перед атакой на Курскую область

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Украинское командование поставило задачу проехать как можно дальше по территории России, при этом не ввязываясь в бой. Об этом рассказал добровольно сдавшийся в плен украинский военный Михаил Шкода. Видео допроса публикует Минобороны РФ.
По словам пленного украинца, всего в его колонне было около 20 автомобилей, при этом впереди двигались два «Страйкера» и два «Хаммера». Шкода перешел границу с РФ и воспользовался возможностью, чтобы отбиться от своего подразделения и сдаться в плен.
Он также добавил, что командование дало задание взрывать автомобиль в случае его неисправности, а движение продолжить на другом. При этом при невозможности двигаться дальше было приказано принимать оборону и ждать подкрепления.
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«Их задача была — проехать максимально большое количество километров, не ввязываться в бой. Если даже кто-то там на тебя постреливает, ты можешь в ответ пострелять, но не останавливаешься», — сказал Шкода.
Он также добавил, что командование дало задание взрывать автомобиль в случае его неисправности, а движение продолжить на другом. При этом при невозможности двигаться дальше было приказано принимать оборону и ждать подкрепления.
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Элина Позднякова