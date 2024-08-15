Алаудинов: ВСУ направляют резервы с передовой под Курск

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Украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск, сообщил «России 24» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал офицер.До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область. Командир спецназа «Ахмат» подчеркивал, что не нужно верить вражеской пропаганде.
Ожесточенные бои в Курской области продолжаются с утра 6 августа.
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Никита Кротов