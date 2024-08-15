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Алаудинов: ВСУ направляют резервы с передовой под Курск

15 августа 2024, 12:17
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск, сообщил «России 24» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал офицер.

До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область. Командир спецназа «Ахмат» подчеркивал, что не нужно верить вражеской пропаганде.



Ожесточенные бои в Курской области продолжаются с утра 6 августа.

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#всу
#курская область
#новости
Самую молодую участницу «Азова»* ликвидировали в ЛНР
Самую молодую участницу «Азова»* «Тишину» ликвидировали в ЛНР
15 августа 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

В Луганской народной республике уничтожена самая молодая девушка-боевик из украинского батальона «Азов»*. Как сообщают украинские СМИ, Юлии Бояновской с позывным «Тишина» было 19 лет. Уточняется, что она родилась во Львовской области.
По информации журналистов, Бояновская с ранних лет была связана с нацистской идеологией.

«Тишина» была ликвидирована 12 августа недалеко от села Грековка в Сватовском районе ЛНР. 20 лет юной нацистке исполнилось бы только в сентябре», — цитирует МК.

Позывной «Тишина» отражал желание Бояновской действовать спокойно и с уверенностью, но быть видимой в бою, отметили ее сослуживцы. Когда девушку ликвидировали, в интернете появились мнения, что на жизненный путь нацистки повлияла пропаганда.

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Стало известно о быстром продвижении ВС РФ в районе Красногоровки
Командир «Гроза»: ВС РФ быстро продвигаются у Красногоровки
15 августа 2024, 12:39

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска быстрыми темпами продвигаются в районе Красногоровки в ДНР. Об этом рассказал командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» с позывным «Гроза».
«Сейчас работаем на (линии фронта в районе – ред.) Красногоровки. Фронт продвигается очень быстро», — рассказал «Гроза».

По его словам, противник ведет активную контрбатарейную борьбу, и чтобы обеспечить безопасность членам экипажа, расчеты РСЗО быстро и часто меняют позиции.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины также сообщал о сложной обстановке на Купянском и Северском направлениях фронта. В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, что ситуация на этих участках остается напряженной и требует постоянного контроля.

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Пленный боевик ВСУ раскрыл приказ командования перед атакой на Курскую область
Пленный Шкода: ВСУ должны были проехать как можно больше по РФ
15 августа 2024, 12:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинское командование поставило задачу проехать как можно дальше по территории России, при этом не ввязываясь в бой. Об этом рассказал добровольно сдавшийся в плен украинский военный Михаил Шкода. Видео допроса публикует Минобороны РФ.
По словам пленного украинца, всего в его колонне было около 20 автомобилей, при этом впереди двигались два «Страйкера» и два «Хаммера». Шкода перешел границу с РФ и воспользовался возможностью, чтобы отбиться от своего подразделения и сдаться в плен.

«Их задача была — проехать максимально большое количество километров, не ввязываться в бой. Если даже кто-то там на тебя постреливает, ты можешь в ответ пострелять, но не останавливаешься», — сказал Шкода.

Он также добавил, что командование дало задание взрывать автомобиль в случае его неисправности, а движение продолжить на другом. При этом при невозможности двигаться дальше было приказано принимать оборону и ждать подкрепления.

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«Перебежчики»: Военэксперт раскритиковал желания пленных ВСУ перейти на сторону ВС РФ
Военэксперт Шурыгин: идея брать пленных ВСУ в армию РФ требует особого контроля
15 августа 2024, 12:12

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Бойцы ВСУ выразили желание сражаться против Украины. И этот случай нельзя назвать единичным. Неоднократно украинские военные, которые добровольно сдаются в плен, отказываются от обмена и не хотят воевать против армии РФ.
«Мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — сообщили бойцы ВСУ.

По их словам, свою дальнейшую жизнь они видят в России.

Военный эксперт, член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в беседе с «Радио 1» заявил, что относится к подобным действиям критично.

«Никаких толп украинцев, желающих покинуть ВСУ и сражаться на нашей стороне, нет. Потому что это невозможно сделать, не сдавшись в плен. А в плен сдаться очень сложно. Одиночные случаи, которые могут быть, рассматриваются по разделу «перебежчики»», — сообщил эксперт.

Он добавил, что идея брать украинских военных в армию РФ требует особого контроля.

«Из пленных уже делался батальон примерно год назад. Где и как он сейчас сражается — неизвестно. В принципе идея вербовать этих пленных, чтобы воевали против своих, с точки зрения пропаганды — нормально, с точки зрения войны — это всегда требует огромного контроля, потому что что на самом деле голове у этих пленных, когда они оказываются на передовой, неизвестно. Я ко всему этому отношусь очень критично», — заключил военный эксперт.

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Тактика ВСУ в Курской области и начало боёв в Гродовке: последние новости СВО
Алаудинов: ВСУ сменили тактику боевых действий в Курской области
15 августа 2024, 12:10

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Курской области российские бойцы продолжают отражать наступление боевиков ВСУ, по скоплениям сил противника наносятся мощные удары, вражеская техника массово горит в российском приграничье, тем временем на Покровском и Торецком направлениях армия России активно движется вперед, заставляя подразделения ВСУ отступать.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 15 августа приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Командир спецназа «Ахмат» заявил о смене тактики ВСУ в регионе. По его словам, противник планировал захватить всю территорию, но этого не вышло.

«Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздергать нас», — сказал Алаудинов.

Тем временем ВСУ продолжают попытки пробиться вглубь области мобильными группами, пишет WarGonzo. Отражена атака противника у Коренево, а Мартыновка на сегодняшний день полностью зачищена от боевиков.

Бои идут в районе Каучука. Там украинцы применяют бронетехнику, в том числе и танки. Однако ВС РФ за последние сутки не допустили продвижения вражеских войск.

Ночью состоялась обязательная эвакуация жителей Глушковского района Курской области. При этом вывоз людей из потенциально опасной зоны носит профилактический характер.

Между тем в приграничной Сумской области Украины эвакуируется 183 населенных пункта.

Сегодня напряженной остается ситуация и на других участках границы, пишет Telegram-канал «Два майора». Украинская ДРГ попыталась прорваться в Теткино, однако атака была отражена, противник понес потери.


Торецкое направление


Армия России здесь полностью зачистила всю территорию Железного, здесь уже развевается российский флаг. Город фактически примыкает к Торецку.

По последним данным, на улицах самого Торецка уже идут бои, наши штурмовые группы при поддержке артиллерии и мотострелковых подразделений продвигаются в городской застройке. Известно, что ВСУ перебросили из-под Торецка основные подразделения в Курскую область.

В соседнем Нью Йорке продолжаются ожесточенные бои в районе фенольного завода. Российские войска захватили систему траншей к западу от Нью-Йорка. 78% города находится под контролем ВС РФ.


Покровское направление


Армия России взяла под свой контроль Новоторецкое, однако пока данная информация официально не подтверждена.

Начались бои в жилой застройке Гродовки. Российские бойцы смогли выбить ВСУ из опорных пунктов юго-восточнее и северо-восточнее села, тем самым они выровняли линию фронта. Со стороны освобожденного Желанного российские силы продвинулись вдоль железнодорожного полотна на расстояние примерно в три километра. Также наши бойцы продолжают зачистку Свиридоновки. Помимо этого, российская армия взяла Орловку и половину соседней Журавки.

Также наши подразделения продвинулись в южной части Журавки, освободили Орловку и продвинулись в северной части Николаевки.
По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.


Кураховское направление


Украинское издание «Страна» со ссылкой на военного ВСУ сообщает, что армия России находится уже в шести км от Селидово. Потеря этого населенного пункта создаст угрозу обороне Курахово.

«Долго и эффективно оборонять город чрезвычайно трудно из-за сложностей ландшафта. Когда ВС РФ дойдут до трассы, то штурм города будет быстрее зачистки Суджи», — рассказал украинский солдат.

Также, по его оценке, есть угроза полуокружения группировки в Угледаре, если РФ удастся захватить ряд важных объектов вдоль трассы Угледар-Марьинка.

Купянское направление


Здесь наши парни продвигаются к реке Оскол от Песчаного. Присутствие российских сил зафиксировано уже в районе Глушковки и Кругляковки, но для продвижения основных сил важен контроль над высотами в районе Песчаного.

Таким образом, здесь украинские военные столкнулись с усиленным наступлением российских войск, которые освобождают дорогу между Купянском и Сватово.

Тем временем из Новоселовского также приходят хорошие новости. Там российские бойцы закрепились на правом берегу реки Жеребец.

Запорожское направление


В районе Пятихаток наблюдается активизация боев. Противник продолжает безуспешные вылазки малыми группами на позиции ВС РФ. Также активизировались танковые группы противника. Российская авиация и артиллерия при обнаружении скопления сил ВСУ активно наносит им огневое поражение.

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В США заявили, что Вашингтон использует украинцев для испытания своего оружия
Офицер Дэвис: США используют украинцев для испытания своего оружия
15 августа 2024, 12:01

Фото: iStock/ValleraTo

США используют украинцев для испытания собственного оружия. Об этом написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в социальной сети Х, комментируя слова сенатора Линдси Грэма* во время его визита на Украину.
По словам Дэвиса, Грэм* надеется узнать еще больше об американском оружии ценой жизни украинских граждан в следующем году. Американский офицер отметил, что Соединенные Штаты относятся к солдатам ВСУ как к подопытным кроликам.

Так Дэвис отреагировал на высказывание Грэма* о том, что Вашингтон уже многое узнал о своем оружии благодаря его использованию в боевых действиях на Украине. В рамках своего визита в Киев американский сенатор похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за нападение войск на Курскую область.

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Стало известно, на что пошли ВСУ в Курской области
Алаудинов: боевики ВСУ не смогли взять Курскую область и сменили тактику
15 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ не смогли взять Курскую область и сменили тактику, сообщил у себя в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«…Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздергать нас», — отметил генерал-майор.

Офицер добавил, что не нужно верить вражеской пропаганде, ситуация контролируется российскими войсками.

До этого Алаудинов говорил, что в небе над Курской областью не была замечена украинская авиация, хотя сообщения о ней были.

Ожесточенные боестолкновения в Курской области продолжаются с утра 6 августа.

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#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
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В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
15 августа 2024, 11:25

Фото: istockphoto/N-sky

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Глава МЧС Александр Куренков предложил отнести ситуацию, которая возникла на территории Белгородской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.

По его словам, в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшим гражданам. Он отметил, что масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.

Помимо этого, он поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения, чтобы не допустить повышения цен на продукты и товары первой необходимости.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район из-за напряжённой обстановки.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что порядка 50-70% жителей Шебекино в Белгородской области покинули город.

Сейчас в городе проживают 38 тысяч граждан, а в округе – 85 тысяч. В этом году там погибли 36 местных жителей, а порядка 300 получили ранения различных степеней тяжести.

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#товары
#город
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Мартыновка в Курской области зачищена от боевиков ВСУ
Алаудинов: Мартыновку под Курском зачистили от боевиков ВСУ
15 августа 2024, 11:24

Фото: istockphoto/N-sky

Населенный пункт Мартыновку в Курской области зачистили от боевиков ВСУ, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
Ранее он предполагал, что главу киевского режима Владимира Зеленского могут ликвидировать его же западные хозяева. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» назвал политика-комика «просроченным наркоманом» и «животным».

Боевики ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор пограничники, ВС РФ, а также бойцы Росгвардии.

Действия Киева оцениваются международными организациями, как увеличивающие напряженность. В Госдепе США не удивились тому, что киевский режим не предупредил Вашингтон о своих действиях.

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