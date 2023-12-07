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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшем будущем будет вынужден поставить точку в конфликте с РФ.
Такой прогноз в интервью France 24 дал специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф.
По словам эксперта, кроме США у Киева не осталось союзников, способных восполнить американскую военную помощь в таком же объёме.
Администрация президента США Джо Байдена обманывала, когда допускала возможность поражения РФ в конфликте с Украиной. Об этом сказал американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети X.
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«Без средств Вашингтона правительству Зеленского придется перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте», — сказал Стрикоф и добавил, что у Украины уже не осталось собственных ресурсов, чтобы продолжать военные действия.
Администрация президента США Джо Байдена обманывала, когда допускала возможность поражения РФ в конфликте с Украиной. Об этом сказал американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети X.
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Мария Фирсова