Депутат Соболев назвал лучшим окончанием СВО объединение с Украиной

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Экс-командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предпочтительным вариантом окончания специальной военной операции России на Украине будет объединение стран в единое Союзное государство.
«Лучший вариант, если Украина вместе с Россией и Белоруссией в итоге станет единым Союзным государством. Оставлять что-либо Европе, которая стремительно идёт к фашизму, не стоит. Они через год-два могут сделать из той же Западной Украины такую «антиРоссию», что будет новая война», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соболев.
Он также подчеркнул необходимость создания «санитарной зоны» у границ России.
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