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ЦИК: Путин набирает 87,33% голосов после обработки более чем 99% протоколов

18 марта 2024, 06:40
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

После обработки более чем 99 процентов избирательных протоколов президент России Владимир Путин, согласно данным ЦИК РФ, набирает 87,33% голосов




Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.

Как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.


Победу Путина на прошедших с 15 до 17 марта признали также все трое его соперников, отметив, что это стало историческим результатом. И действительно, как сообщает РБК, число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина уже превысило в общей сложности 58 млн человек — это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года.

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#цик
#выборы
#президент
#владимир путин
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РИА Новости: Нетаньяху обвинил Запад в потере совести и памяти о Холокосте
18 марта 2024, 05:50

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в том, что они забыли о »монстрах из ХАМАС" и выдвинули ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам премьера, которые приводит британское издание Financial Times, политики, делающие подобные заявления, забыли о самой страшной резне со времен холокоста.
Нетаньяху не назвал конкретных имен, но отметил, что настаивающие на проведении выборов представители международного сообщества понимают, что это парализует страну на полгода и приведет к прекращению операции ЦАХАЛ против палестинских радикалов из движения ХАМАС.

Подобный выпад премьер-министра Израиля стал ответом на критику лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, который призвал избавиться от Нетаньяху из-за его коалиции с крайне правыми экстремистами. Шумер считает, что израильский премьер готов идти на большие жертвы среди гражданского населения сектора Газа, что привело к потере поддержки Израиля во всем мире.

8 февраля американский президент Джо Байден подписал меморандум, согласно которому страны, которым США предоставляет вооружение, должны давать письменные заверения. Странам, участвующим в конфликтах, дали 45 дней со дня подписания меморандума, чтобы дать заверения. Остальные государства могут сделать это в течение 180 дней. В случае неподписания документа США вправе прекратить осуществление военной помощи.

Израилю, который в настоящее время состоит в конфликте, власти США установили срок до середины марта. Теперь государству предстоит решить, кто в правительстве поставит подпись.

Напомним, что 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.

Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, предоставляя доказательства того, что террористическая группировка размещает операционные базы под больницами, запускает ракеты из школ и убежищ, строит туннели под детскими спальнями, хранит оружие в школах и мечетях и вокруг них, а также внедряется в ряды гражданского населения в условиях продолжающейся войны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#обвинение
#хамас
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Посол Антонов: США не откажутся от проекта «анти-Россия» после победы Путина
18 марта 2024, 05:24

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Соединённые Штаты не откажутся от реализации проекта «анти-Россия» после победы на президентских выборах Владимира Путина. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Чтобы они поздравили президента с победой, это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта "анти-Россия"», — с уверенностью заявил Антонов.

Глава посольства РФ также сообщил, что российская дипмиссия уже в понедельник 18 марта пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности во время проведения выборов.

Кроме того, по словам Анатолия Антонова, очевидно, что США, поставляя Украине все новые и новые вооружения, по существу напрямую участвуют в конфликте. Так дипломат прокомментировал недавние попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской и Курской областей РФ, в том числе и с применением американской бронетехники.

Ранее Антонов сообщил в эфире Первого канала о том, что российское диппредставительство располагает информацией о планах провести антироссийские акции около российских посольств и консульств во время президентских выборов. Имелись в том числе и сведения, что будет предпринята попытка проникнуть на территорию посольства с целью осложнить выборы.

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#сша
#россия
#посол
#выборы
#владимир путин
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«Известия»: Голосование на выборах президента РФ завершилось
18 марта 2024, 05:02

Фото: iStock/mirsad_saradjlic

Голосование на выборах президента РФ завершилось, последними закрылись избирательные участки в Латинской Америке, сообщает 18 марта газета «Известия». Участки, расположенные в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа, закрылись в 20:00 по местному времени (05:00 мск).
Ранее стало известно, что президенты Никарагуа и Венесуэлы одними из первых поздравили Владимира Путина с победой на выборах главы российского государства.

Как заявил МИД Венесуэлы, лидер боливарианской республики Николас Мадуро от имени всего венесуэльского народа поздравил президента России «с триумфом». Он выразил признание «славному русскому народу за глубокую приверженность демократии, которая выразилась в масштабном участии в выборах».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега также назвал победу Путина триумфом, добавив, что это происходит во времена насилия и нестабильности в мире, и рассматривается как вклад в то, чтобы «продолжать в лучших условиях создание будущего». Его слова приводит портал 19digital.

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#венесуэла
#россия
#голосование
#выборы
#президент
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Europe 1: Макрон оказал услугу России заявлениями об отправке войск на Украину
18 марта 2024, 04:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину лишь играют на руку Москве, заявил депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1.
По его словам, своими высказываниями Макрон рассчитывал сформировать «стратегическую двусмысленность» по украинскому вопросу.

«Результат, который был получен, оказался прямо противоположным, поскольку почти все страны Евросоюза и НАТО сказали: "Не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины" <...> И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, так как он продемонстрировал раскол в ЕС и НАТО по этому вопросу», — заявил парламентарий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине. По словам политика, сила Франции заключается в ее способности сделать это. В то же время Макрон дал понять, что не хочет развития такого сценария и не будет его «инициировать». Президент Франции добавил, что многие европейские страны поддерживают линию Парижа и «должны быть готовы к любому сценарию».

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#россия
#франция
#украина
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Польша объявила о незаконности выборов в России
МИД Польши: Российские выборы нельзя считать свободными, законными и честными
18 марта 2024, 04:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президентские выборы в России не считаются легитимными, свободными и справедливыми, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Министерство заявило, что выборы проводились на «временно оккупированной территории Украины», что, по мнению польской стороны, нарушает международное право. МИД также добавило, что голосование проходило «в условиях жесточайших репрессий против граждан».

«Польша решительно осуждает подобные действия», – заявили в министерстве.

Ранее The Telegraph сообщила, что глава британской минобороны «обвинил российского лидера Владимира Путина в краже выборов».Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения. «Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», – подчеркнула она.

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#владимир путин
#выборы
#мид
#мид рф
#мария захарова
#великобритания
#польша
#россия
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По мнению ЦИК, Даванков может занять второе место на выборах с учетом ДЭГ
ЦИК: С учетом результатов электронного голосования Даванков может стать вторым
18 марта 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков может выйти на второе место на выборах президента России с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на общефедеральной платформе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные ЦИК РФ.
Согласно окончательным результатам федерального ДЭГ во всех 28 регионах, где оно происходило, Владислав Даванков набрал 277 365 голосов россиян (6,28%), заняв второе место после ныне действующего главы государства Владимира Путина (87,41%). При этом за кандидата от КПРФ Николая Харитонова, который сейчас занимает второе место после обработки более 93 процентов всех избирательных протоколов, в режиме онлайн проголосовали 112 810 избирателей (2,56%), то есть почти на 165 тыс. голосов меньше.

Отрыв действующего президента России Владимира Путина от других кандидатов на президентских выборах составляет свыше 80 процентов голосов — таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК. За нынешнего главу государства уже отдали свой голос как минимум 58 213 337 граждан нашей страны.

Более 3 млн заявлений было подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Больше всего заявок поступило от жителей Московской, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Воронежской областей, Чувашии, Алтайского и Пермского краев.

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#кандидаты
#выборы
#россия
#цик
#владимир путин
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Путин акцентировал внимание на ошибках предвыборного штаба Надеждина
Путин: Надеждин и его штаб совершили ошибки
18 марта 2024, 03:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина не допустили к участию в президентских выборах из-за неудовлетворительной работы его избирательного штаба, заявил президент Владимир Путин, его слова цитирует «Коммерсантъ».
«Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций. По моим данным, не было набрано необходимое количество голосов, необходимых для участия в выборах», — сказал Путин журналистам во время выступления в своем предвыборном штабе.

Ранее Владимир Путин поделился своим восприятием смерти Алексея Навального* и принял поздравления с победой на выборах от Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#владимир путин
#выборы
#кандидаты
#россия
#президент
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Стала известна дата крупнейших демократических выборов в истории человечества
CNN: В парламентских выборах 19 апреля в Индии примут участие 1,4 млрд человек
18 марта 2024, 03:34

Фото: iStock/twinsterphoto

19 апреля откроются избирательные участки на парламентских выборах в крупнейшей демократической стране мира — Индии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Из населения в 1,4 млрд человек отдать свои голоса будут иметь право 960 миллионов индийцев. Ожидается, что партия Нарендры Моди, Бхаратия Джаната (БДП), сохранит власть на следующие пять лет.

Голосование будет проходить в семь этапов по всей стране и завершится 1 июня. Все голоса из 28 штатов страны и восьми союзных территорий будут подсчитаны 4 июня.

Под руководством премьер-министра Нарендры Моди, Индия готова стать «локомотивом» XXI века благодаря быстрому росту экономики. Моди ставит себе в заслугу экономические и технологические достижения Индии, включая вызов Китаю и успешную посадку на Луну первого ровера.

Ранее правительство Индии объявило о введении в действие закона, который лишает мусульман прав, предоставляемых представителям других религий. Эта так называемая реформа гражданства была принята парламентом в декабре 2019 года, но так и не была реализована. Тогда это вызвало трехмесячные демонстрации, которые закончились кровопролитием — индуистские фанатики развязали антимусульманские погромы в северном Дели, 53 человека были убиты.

Закон направлен на легализацию беженцев, принадлежащих к религиозным меньшинствам, преследуемым в соседних странах с мусульманским большинством — Пакистане, Бангладеш и Афганистане — которые легально или нелегально въехали в Индию до конца 2014 года. В документе перечислены религии, имеющие право на натурализацию — индусы, парсы, сикхи, буддисты, джайны и христиане — но не указаны мусульмане. Таким образом, этот документ представляет собой нарушение конституции, поскольку впервые в истории этой светской страны вводит религиозный критерий для получения гражданства.

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#индия
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#население
#парламент
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Путин высказался об акциях оппозиции и порче бюллетеней
РИА Новости: Владимир Путин прокомментировал акцию «Полдень против Путина»
18 марта 2024, 02:59

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России прокомментировал своё отношение к оппозиционной акции «Полдень против Путина», которая прошла в воскресенье, 17 марта, на избирательных участках во многих городах России и зарубежья. По его словам, призывы оппозиции приходить голосовать на избирательные участки в полдень можно только похвалить, агитация за участие в голосовании — это хорошо
«Если шли призывы прийти голосовать — за это похвалю. Я призывал прийти на выборы. Если оппозиция так считала, хорошо, молодцы. Насколько я знаю, это не имело эффекта. Но некоторые портили бюллетени — это плохо, они решили нагадить тем людям, которые пришли выполнить свой гражданский долг. Это недемократично», — отметил президент.



Напомним, что незадолго до выборов российские оппозиционеры объявили акцию протеста под условным названием «Полдень против Путина», суть которой заключалась в явке на избирательные участки 17 марта в 12:00. Инициативу тут же подхватили многие оппозиционные политики и журналисты, сообщив, что цель мероприятия — «показать миллионам людей единомышленников и осознать, как много людей против войны, коррупции и беззакония». А немецкое издание Der Spiegel написало, что сторонники умершего лидера оппозиции Алексея Навального* нашли законный и безопасный способ протестовать против Кремля в случае переизбрания Владимира Путина.

Ранее, выступая* перед своими сторонниками, Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного за несколько дней до момента смерти оппозиционера в колонии «Полярный волк» на Ямале. По словам главы государства, у него было одно условие — Навальный* больше никогда не должен был возвращаться в Россию. Путин охарактеризовал его смерть как печальное событие.

В результате диверсий на избирательных участках в России были безвозвратно испорчены 214 бюллетеней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что за два дня выборов было зафиксировано восемь попыток поджогов и 20 случаев выливания жидкостей в урны с уже заполненными бюллетенями. Также были предприняты попытки использования дымовой шашки.

Памфилова уточнила, что за этими правонарушениями стоят украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО), а также их кураторы и подельники.

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* Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#владимир путин
#выборы
#россия
#оппозиция
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