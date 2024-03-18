ЦИК: Путин набирает 87,33% голосов после обработки более чем 99% протоколов

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
После обработки более чем 99 процентов избирательных протоколов президент России Владимир Путин, согласно данным ЦИК РФ, набирает 87,33% голосов
Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.
Как пишет РИА Новости, после обработки всех 100% протоколов Владимир Путин уверенно побеждает в Коми, Туве, Приморье, ЕАО, Псковской, Ярославской, Кемеровской, Иркутской, Томской и Владимирской областях, Республике Алтай, а также Чеченской Республике. В последней президент России набрал 98,99 процентов голосов избирателей.
Победу Путина на прошедших с 15 до 17 марта признали также все трое его соперников, отметив, что это стало историческим результатом. И действительно, как сообщает РБК, число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина уже превысило в общей сложности 58 млн человек — это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года.
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