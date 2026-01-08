Депутат сравнил США с пиратами после задержания российского танкера

08 января 2026, 12:01

Слуцкий: захват США судна под российским флагом — это пиратство XXI века

Фото: istockphoto/Sergey Zemnuhov

Американские власти, задержав нефтяной танкер «Маринера», действовали как пираты, а ссылки на санкции не могут служить оправданием для США.