Депутат сравнил США с пиратами после задержания российского танкера
Американские власти, задержав нефтяной танкер «Маринера», действовали как пираты, а ссылки на санкции не могут служить оправданием для США.
Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, задержание судна, шедшего под российским флагом в международных водах, является нарушением норм морского права и конвенций ООН.
Слуцкий назвал произошедшее «пиратством XXI века». Он также заявил, что США всё чаще руководствуются «правом силы», пренебрегая международными правовыми механизмами. Слуцкий добавил, что МИД России потребовал гуманного обращения с экипажем, состоящим из граждан РФ, и соблюдения их прав и свобод.
Танкер M/V Bella 1 («Маринера») задержали вечером 7 января в Северной Атлантике, когда следовал в сторону Мурманска. Американская сторона утверждает, что судно нарушило санкционные ограничения, связанные с перевозкой венесуэльской нефти. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранительные органы намереваются предъявить обвинения членам экипажа.
