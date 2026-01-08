Захваченный США танкер «Маринера» изначально шёл под флагом Гайаны
Нефтетанкер «Маринера», ставший объектом внимания американских властей, изначально эксплуатировался частным трейдером под флагом Гайаны. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ситуация приобрела драматический характер, когда судно сменило государственную регистрацию в Атлантическом океане. Как раз в тот момент его уже сопровождал корабль Береговой охраны США.
Власти Гайаны не подтвердили, что судно находится под их юрисдикцией, поэтому американская сторона начала отслеживать его передвижение. Позже американские представители потребовали от капитана направить судно в порт США, однако команда не подчинилась. Вместо этого танкер взял курс в открытую Атлантику.
В процессе движения экипаж обратился в порт Сочи с запросом о временной регистрации под российским флагом. Процедуру провели в полном соответствии с законодательством, и танкер получило новую государственную принадлежность.
На борту «Маринеры» находятся 20 граждан Украины, двое россиян и шесть представителей Грузии.
