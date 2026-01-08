08 января 2026, 04:40

РЕН ТВ: захваченный США танкер «Маринера» изначально шёл под флагом Гайаны

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Нефтетанкер «Маринера», ставший объектом внимания американских властей, изначально эксплуатировался частным трейдером под флагом Гайаны. Об этом сообщает РЕН ТВ.