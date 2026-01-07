В Белом доме озвучили возможную судьбу экипажа танкера Marinera
США намереваются привлечь к ответственности экипаж задержанного в Атлантике танкера Marinera, следовавшего под российским флагом.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Трансляция выступления есть на сайте американской администрации.
По словам Левитт, в отношении судна и членов команды выдали судебный ордер на арест. В связи с этим экипаж могут передать под суд по подозрению в нарушении федерального законодательства, а при необходимости моряков доставят в США для проведения разбирательства.
Сообщается, что среди членов экипажа Marinera есть граждане России. В МИД РФ потребовали обеспечить им достойное и гуманное обращение, строго соблюдать их права и интересы и не препятствовать их скорейшему возвращению на родину.
7 января американские военные поднялись на борт Marinera в открытой части Атлантики. Факт задержания подтвердили в Министерстве транспорта РФ. Там напомнили, что по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует принцип свободы судоходства, а также уточнили, что судно имело временное разрешение на проход под государственным флагом Российской Федерации.
Читайте также: