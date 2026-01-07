МИД РФ: на борту задержанного США танкера Marinera есть россияне
На борту танкера Marinera, задержанного США, находятся российские граждане. Об этом сообщили РБК в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг судна. В МИД также потребовали от американской стороны обеспечить членам экипажа надлежащее обращение и не создавать препятствий для их скорейшего возвращения в Россию.
Ранее американские военные заявили о задержании танкера в Северной Атлантике — в соответствии с ордером федерального суда и распоряжениями президента США, касающимися обеспечения безопасности в Западном полушарии. В операции, по их словам, участвовали и британские военные.
В Минтрансе России действия США назвали нарушением Конвенции ООН, указывая, что она запрещает задержание в открытом море судов, зарегистрированных в международно признанных юрисдикциях.
