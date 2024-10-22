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Японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки объяснил, что причиной растущего числа стран, желающих вступить в БРИКС, является экономическая и политическая стабильность России.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Россия играет центральную роль в организации благодаря своей энергетической мощи и стабильности.
Депутат также указал на то, что, несмотря на глобальные усилия по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году, нефть и газ будут играть важную роль в мировой экономике, а позиции России как одного из ведущих производителей СПГ будут только усиливаться.
Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани, где ожидается участие 36 стран, включая главы государств и представителей международных организаций. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Мунэо Судзуки, известный своими давними усилиями по развитию двусторонних отношений с Россией, добавил, что Россия продолжит укреплять свои позиции на международной арене в рамках этой организации.
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«Россия — ключевой игрок в мировой энергетике. Странам БРИКС принадлежит 80% мировых энергоресурсов, что усиливает их влияние. Стабильность России, как в политике, так и в экономике, становится важнейшим фактором для стран, стремящихся присоединиться к БРИКС», — заявил Судзуки.
Депутат также указал на то, что, несмотря на глобальные усилия по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году, нефть и газ будут играть важную роль в мировой экономике, а позиции России как одного из ведущих производителей СПГ будут только усиливаться.
Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани, где ожидается участие 36 стран, включая главы государств и представителей международных организаций. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Мунэо Судзуки, известный своими давними усилиями по развитию двусторонних отношений с Россией, добавил, что Россия продолжит укреплять свои позиции на международной арене в рамках этой организации.
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Елена Перлова