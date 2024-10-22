Министр обороны Франции: пора обсуждать размещение сил сдерживания на Украине

Франция готова рассмотреть размещение «неядерных сил сдерживания» на Украине для отражения «новой угрозы» со стороны России.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя «план победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Лекорню подчеркнул, что идея создания комплекса сдерживания, предложенная Зеленским, заслуживает внимания и должна быть рассмотрена. Президент Украины представил этот пункт как часть своего «плана победы», который включает меры для защиты страны от будущих военных угроз. По словам Зеленского, такой стратегический пакет должен гарантировать, что в случае его применения Россия утратит способность продолжать боевые действия. Подробности о составе этого пакета пока не раскрыты.
Министр отметил, что Зеленский активно развивает военно-политическую риторику, и Франция поддерживает необходимость политических действий. В то же время, по его словам, в будущем Украине все же придется возобновить диалог с Россией.
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Лекорню подчеркнул, что идея создания комплекса сдерживания, предложенная Зеленским, заслуживает внимания и должна быть рассмотрена. Президент Украины представил этот пункт как часть своего «плана победы», который включает меры для защиты страны от будущих военных угроз. По словам Зеленского, такой стратегический пакет должен гарантировать, что в случае его применения Россия утратит способность продолжать боевые действия. Подробности о составе этого пакета пока не раскрыты.
«План победы — это политический путь. Но уже сейчас необходимо рассмотреть вопрос о размещении неядерных сил сдерживания на Украине для отражения новой угрозы со стороны России», — заявил Лекорню в эфире телеканала LCI.
Министр отметил, что Зеленский активно развивает военно-политическую риторику, и Франция поддерживает необходимость политических действий. В то же время, по его словам, в будущем Украине все же придется возобновить диалог с Россией.
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Елена Перлова