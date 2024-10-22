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Во время визита короля Великобритании Карла III в Австралию сенатор Лидия Торп из штата Виктория подвергла его резкой критике прямо в парламенте, сообщает Sky News.
Сенатор, известная своей борьбой за права коренных народов, публично обвинила монарха в геноциде и призвала вернуть австралийцам «украденные земли, детей и останки предков». Торп, поднимая голос, высказала свое недовольство колониальной политикой Британии.
Король Карл III воздержался от комментариев. Ранее сообщалось, что он не будет препятствовать возможному переходу Австралии к республиканской форме правления.
Ранее сообщалось, что журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.
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«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю и то, что вы у нас украли», - заявила она.
Король Карл III воздержался от комментариев. Ранее сообщалось, что он не будет препятствовать возможному переходу Австралии к республиканской форме правления.
Ранее сообщалось, что журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.
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Елена Перлова