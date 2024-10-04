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Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что экономике Германии придётся очень сложно без российского газа.
Он отметил, что к Европе начинает приходить понимание того, что без газа России её экономику ждёт производственный кризис.
Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре заявлял, что восстановление подорванных газопроводов «Северные потоки» возможно и оправданно, поскольку без российского газа промышленность Германии сильно страдает.
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«Германии без России очень сложно, а словами о свободе и демократии рабочих не накормишь: нужны производства, а значит, наше топливо», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачев.
Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре заявлял, что восстановление подорванных газопроводов «Северные потоки» возможно и оправданно, поскольку без российского газа промышленность Германии сильно страдает.
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Мелисса Тимофеева