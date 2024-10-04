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Небензя призвал тщательно расследовать теракт на «Северных потоках»

04 октября 2024, 19:34
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Виновных в терактах на газопроводах «Северные потоки» необходимо наказать так, чтобы больше никому не повадно было «даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», а сами подрывы важно расследовать с особой тщательностью. С таким призывом выступил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.


Он подчеркнул, что для дальнейшей безопасности объектов произошедший теракт нужно расследовать с особой тщательностью, а всех виновных в подрыве наказать так, чтобы больше никто не захотел совершить подобное.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что старт операции по подрыву газопроводов дал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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#северный поток
#газопровод
#взрыв
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Генсек ООН Гутерриш посетит саммит БРИКС в Казани
Генсек ООН Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Казани
04 октября 2024, 18:58

Фото: istock/Bet_Noire

Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава информационного центра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.
«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Международный XVI саммит объединения БРИКС в 2024 году под председательством России пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и страны, входящие в БРИКС, работают над созданием собственной независимой расчетно-платёжной инфраструктуры, которая сможет полноценно обслуживать всю внешнюю торговлю.

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В Таджикистане выразили обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами в России
04 октября 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

В Таджикистане обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг граждан республики в ходе проведения в России мероприятий по упорядочению процессов миграции. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
В ходе заседания межправительственной комиссии двух стран в Душанбе он отметил тревожные тенденции частого нарушения прав и свобод граждан Таджикистана. По словам главы таджикистанского правительства, фиксируется увеличение фактов недопуска, запрета на въезд, депортации граждан республики под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности.

Расулзода также рассказал, что увеличивается число случаев, когда на границе при въезде в Россию граждане Таджикистана задерживаются часами и лаже днями. Причём это относится также к членам официальных делегаций, студентам, людям преклонного возраста и детям. Премьер-министр Таджикистана в заключение призвал разработать чёткий совместный подход к решению вопроса миграционного взаимодействия.

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#таджикистан
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#граница
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США и Британия атаковали военно-морскую базу хуситов
Истребители США и Британии атаковали военно-морскую базу хуситов
04 октября 2024, 18:21

Фото: istockphoto/NanoStockk

Истребители США и Британии атаковали военно-морскую базу йеменских хуситов движения «Ансар Алла» в Красном море. Об этом сообщают представители движения 4 октября.
«Авиация США и Великобритании четыре раза нанесли удары по военно-морской базе в районе Рас-Кутхебе в городе Ходейда», — цитирует РИА Новости источник в правительстве Йемена.

В начале октября хуситы нанесли удар по Израилю крылатыми ракетами. Также мятежники атаковали британский нефтяной танкер в Красном море и грузовое мальтийское судно с контейнерами. В сентябре Йемен нанес удар по трем эсминцам США, которые направлялись на помощь Израилю.

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#великобритания
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Роман Истомин будет временно исполнять полномочия главы Долгопрудного
04 октября 2024, 17:54

Фото: сайт г. о. Долгорпрудный

Временно исполняющим полномочия главы Долгопрудный назначен Роман Истомин. Такое решение принято на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, которое прошло в администрации городского округа.
На заседании присутствовала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, сообщается на сайте администрации Долгопрудного. Заседание было созвано в связи с необходимостью назначения врип городского округа. Поступило предложение возложить временное исполнение полномочий главы на Истомина. Парламентарии проголосовали единогласно. Ранее Истомин работал в администрации Коломенского округа.
«Благодарен депутатам за доверие, которое со всей ответственностью намерен оправдать. Уверен, что прекрасный, динамично развивающийся Долгопрудный благодаря большой командной работе, поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, правительства Подмосковья и труду жителей сохранит высокий темп позитивных перемен во всех сферах жизни», – сказал Истомин.
Нагорная пожелала ему удачи и подчеркнула важность налаживания диалога с исполнительной, законодательной властью и с жителями.

Ранее сообщалось, что бывший глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в сентябре был заключён судом под стражу по делу о мошенничестве.

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#подмосковье
#московская область
#вице-губернатор
#роман истомин
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Лукашенко озвучил одно условие для начала войны
Лукашенко: атака на вертолёт главы государства означает начало войны
04 октября 2024, 17:00

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку на вертолёт главы государства поводом для начала войны. Его слова приводит местное агентство БелТА.
Отмечается, что утром 4 октября Лукашенко доложили о двух приближающихся к его вертолёту беспилотниках. На нём лидер должен был отправиться в один из районов страны. Однако из-за возникшей опасности вылет пришлось перенести на час.

Белорусский президент подчеркнул, что операторы дронов, конечно же, видели его вертолёт. Однако он не беспокоится по этому поводу, поскольку сбить вертолёт, во-первых, довольно сложно, а, во-вторых, это станет поводом для начала войны, которая сейчас Украине точно не нужна.

При этом агентство не сообщает о дальнейшей судьбе двух дронов, следящих за вертолётом Лукашенко.

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#александр лукашенко
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#атака
#опасность
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Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
04 октября 2024, 16:49

Фото: istockphoto/sezer ozger

Финские военные в 2024 году примут участие в ядерных учениях НАТО, получивших название Steadfast Noon. Эти военные манёвры, посвящённые отработке применения ядерного оружия, запланированы на ноябрь.
Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники в военных кругах. В публикации предстоящие учения названы «знаменитыми». Отмечается, что слухи об участии в них Финляндии ходили и раньше, но точного подтверждения этому не было.

Двухнедельные учения по отработке и совершенствованию навыков использования ядерного оружия начнутся 14 ноября и продлятся две недели. Манёвры будут проходить в воздушном пространстве Великобритании, Нидерландов и Дании. Учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon Североатлантический альянс проводит каждый год.

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#учения
#нато
#финляндия
#ядерное оружие
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Глава семейного комитета ГД Останина раскритиковала идею налога на бездетность
04 октября 2024, 16:28

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Идея депутата Госдумы Андрея Гурулева ввести в России налог на бездетность является неуместной и несвоевременной. Об этом заявила председатель думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Комментируя высказывания Гурулёва на тему введения данного налога, она призвала коллегу «не пугать и не травмировать» российскую молодёжь подобными инициативами. Останина напомнила, что в документе о введении налога на бездетность, который подписывал Иосиф Сталин, через запятую говорилось о необходимости обеспечения молодых семей бесплатным детским садом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой.

По мнению главы семейного комитета Госдумы, автор инициативы о введении налога на бездетность должен поддержать и пролоббировать бесплатные общежития студентам, стипендии не в три, а в 30 тысяч рублей, социальную няню, чтобы молодые люди могли учиться, а также гарантию трудоустройства с высокой зарплатой, которая позволит им жить, а не выживать.

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#молодёжь
#люди
#госдума
#налоги
#депутат
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Байденом на саммите G20
Песков: Путин открыт для контакта с Байденом, но встречу не обсуждали
04 октября 2024, 16:19

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов, включая американского коллегу Джо Байдена. Однако Москва и Вашингтон не обсуждали встречу президентов на саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет, Хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — цитирует ТАСС комментарий Пескова о возможной встрече Путина и Байдена.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что окончательное решение о возможном визите Владимира Путина на саммит G20 пока не приняли.

Итоговый годовой саммит государств G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. По данным Кремля, президенту направили приглашение на саммит «большой двадцатки» в Бразилии.

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#джозеф байден
#бразилия
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Иран пригрозил ответным ударом по НПЗ в случае атаки Израиля
КСИР: Иран при атаке Израиля ударит по его НПЗ и газовым месторождениям
04 октября 2024, 16:04

Фото: iStock/Zeferli

В случае нападения Израиля на Иран, Тегеран нанесёт удары по всем объектам израильской энергетической инфраструктуры. Об этом заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, слова которого приводит агентство Mehr.
Он отметил, что, если израильская армия совершит ошибку и нападёт на Иран, будет оперативно нанесён ответный удар по всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям на территории Израиля.

Также Фадави добавил, что Иран является большим государством со множеством экономических центров, а Израиль, в свою очередь, обладает лишь тремя электростанциями и несколькими НПЗ, которые можно уничтожить одновременно.

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#иран
#атака
#армия
#удар
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