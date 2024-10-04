Небензя призвал тщательно расследовать теракт на «Северных потоках»

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Виновных в терактах на газопроводах «Северные потоки» необходимо наказать так, чтобы больше никому не повадно было «даже задуматься о том, чтобы повторить их действия», а сами подрывы важно расследовать с особой тщательностью. С таким призывом выступил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Он подчеркнул, что для дальнейшей безопасности объектов произошедший теракт нужно расследовать с особой тщательностью, а всех виновных в подрыве наказать так, чтобы больше никто не захотел совершить подобное.
Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что старт операции по подрыву газопроводов дал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Анастасия Чинкова