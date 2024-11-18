Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Newsweek: Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов в США

Newsweek: Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов в США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Издание Newsweek предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы решить вопрос с незаконной миграцией.
Победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поддержал призывы создания плана «национальной чрезвычайной ситуации» в рамках своего решения массово депортировать незаконных мигрантов, говорилось в публикации издания.

Новая администрация Белого дома может решиться на данный шаг для того, чтобы иметь возможность воспользоваться военными ресурсами для осуществления депортации мигрантов, обратило внимание издание.



Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который подразумевает ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Изменения затронут статьи об организации незаконной миграции, а ещё фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства.

Читайте также:

Из России выдворят 20 тысяч нелегальных мигрантов

Путин подписал закон, который запрещает третьим лицам принимать экзамены у мигрантов

Илон Маск впервые прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США
#сша
#изменения
#президент
#дональд трамп
#администрация
#мигранты
Генсек НАТО: РФ нарушила воздушное пространство
18 ноября 2024, 18:26

Марк Рютте (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Москву в регулярном нарушении воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками.
Такое заявление Генеральный секретарь НАТО сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Румынии в Боюсселе. Никаких доказательств Марк Рютте не предоставил.

«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге», — подчеркнул генсек военно-политического блока.

Марк Рютте обратил внимание, что НАТО заботится о безопасности в черноморском регионе. Также альянс будет защищать всех своих союзников, отметил генсек.

Ранее экс-замсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер сказала, что Российская Федерация может сделать избранному президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу три уступки.

Читайте также:

Генсек НАТО призвал усилить поставки оружия для Украины

НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией

Рютте призвал ЕС и США увеличить помощь Киеву, чтобы повлиять ход конфликта
#бпла
#заявление
#нато
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандинавские страны отправляют гражданам инструкции на случай войны
Власти Швеции и Норвегии рассылают печатные инструкции на случай войны
18 ноября 2024, 18:25

Фото: iStock/erllre

После начала специальной операции Швеция и Финляндия присоединились к НАТО, объявив Россию основной угрозой безопасности европейских стран. Теперь в этих странах начали распространять детализированные инструкции на случай войны.
В понедельник миллионы шведов начали получать брошюры, разосланные государственными властями, в которых объясняется, как действовать в случае военных действий сообщил телеканал BBC.

Подобные инструкции также были опубликованы правительствами Финляндии, Норвегии и Дании. В отличие от Швеции и Норвегии, Финские чиновники решили не тратить «миллионы» на печать физических копий брошюр, а сделать ставку на распространение цифровой версии.

Власти стран связывают выпуск инструкции с изменениями в глобальной безопасности.

Среди советов для граждан — формирование запасов продуктов длительного хранения, таких как консервы, энергетические батончики и макароны, а также медикаментов, включая йодид калия на случай ядерной аварии. В руководствах представлены детальные инструкции о действиях в различных ситуациях. В инструкциях граждан призывают позаботиться о своей безопасности.

Читайте также:

Бербок пригрозила дополнительными санкциями Ирану и КНР за сотрудничество с РФ

Мадуро назвал безумием разрешение Запада Киеву наносить удары вглубь России

Оппозиция Абхазии готова на компромисс в случае отставки правительства
#консервы
#аварии
#чиновники
#швеция
#финляндия
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Фельдман объяснил разрешение Байдена использовать ВСУ ATACMS
18 ноября 2024, 18:09

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что нынешний президент США Джо Байден, разрешив ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России, тем самым минимизирует мирное разрешение конфликта на Украине.
«Байден закладывает мину под кресло следующего президента США, сводя вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине к минимуму. Снятием запрета на удары дальнобойными ракетами по территории России американцы стремятся предотвратить назревающий обвал оборонительных порядков ВСУ. Это свидетельствует о критически тяжёлом положении дел для ВСУ», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.

Он также высказал мнение о том, что такое решение никак не изменит ситуацию на поле боя.

А издание The Spectator написало, что, вероятнее всего, избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, отменит решение своего предшественника о разрешении ВСУ использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России. Как передают argumenti.ru, в данном СМИ отметили, что сторонники Трампа уже обвинили Байдена в попытке эскалации конфликта на Украине.

Ранее конгрессвумен Белого дома Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну перед своим уходом, разрешая удары вглубь РФ американским оружием.

Читайте также:

Байден развернулся и ушёл в джунгли Амазонки после выступления в Бразилии

В команде Трампа прокомментировали решение Байдена об ударах по России

В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую войну из-за ударов вглубь РФ
#сша
#дональд трамп
#сми
#мнение
#всу
#рф
#джо украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дистанцироваться от Украины: что будет обсуждаться на саммите G20, почему не позвали Зеленского и кто представляет Россию
18 ноября 2024, 18:05

Фото: iStock/Bet_Noire

18 ноября в Рио-де-Жанейро стартовал Саммит лидеров G20. К обсуждению заявлены крайне важные для мировой экономики и политики темы. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета переговоров — социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход. О том, кто представляет Россию, почему не позвали Владимира Зеленского и какие еще вопросы планируется обсудить – читайте в материале «Радио 1».

Что такое G20


G20 — это международный форум, который объединяет 19 стран и Европейский Союз. Он был создан для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики и финансов, а также для координации экономической политики. Саммит G20 проводится ежегодно и собирает лидеров государств, министров финансов и глав центральных банков. Основная цель форума — содействие устойчивому экономическому росту и развитию, а также решение глобальных проблем, таких как изменение климата, бедность и неравенство.

Какие страны участвуют в G20


В состав G20 входят следующие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Африка и Япония. Кроме того, Европейский Союз представлен на саммите. Эти государства представляют около 85% мирового ВВП и 75% международной торговли.
Фото: iStock/Vector

Как образовался саммит G20


G20 был основан в 1999 году как ответ на финансовый кризис конца 1990-х годов. Изначально он собирал министров финансов и глав центральных банков, но с 2008 года формат был изменен на саммит на уровне глав государств и правительств. Это изменение произошло в связи с глобальным финансовым кризисом, который потребовал более широкого обсуждения и координации действий на высшем уровне.

FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20
FT: Аргентина грозит заблокировать принятие положения итогового коммюнике саммита G20

Что будут обсуждать на саммите в Бразилии


В рамках саммита у России запланированы несколько двусторонних встреч и обсуждений, как ранее отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Российской газете» подчеркнул, что Россия на недавнем саммите спикеров парламентов стран G20 подтвердила свою приверженность конструктивной глобальной повестке и готовность участвовать в решении международных проблем. Эта позиция должна быть отражена на предстоящем саммите в Рио-де-Жанейро.

В повестке саммита также будут рассмотрены вопросы финансирования энергетического перехода, развития зеленой экономики, регулирования новых технологий, устойчивого развития и улучшения морской логистики. Однако, по мнению аналитиков, основным предметом обсуждения станет отсутствие Дональда Трампа, избранного президента США.

Кроме того, ожидается, что саммит G20 предоставит главе Китая Си Цзиньпину возможность продвигать интересы своей страны как альтернативного экономического лидера по сравнению с США. Как отметил директор китайской программы в Центре Стимсона Сунь Юнь, послание Китая будет заключаться в том, что, несмотря на глобальную неопределенность, страна остается приверженной миру и развитию.


Значение саммита G20 для России


Для России саммит G20 представляет собой важную платформу для обсуждения актуальных международных вопросов и укрепления экономических связей с другими странами. Российская делегация на социальном саммите Группы двадцати (G20) подчеркнула необходимость защиты традиционных ценностей. Об этом сообщил ТАСС глава Международной организации евразийского сотрудничества и шерпа России в «гражданской двадцатке» Дмитрий Стасюлис.

Он отметил, что Россия всегда открыто отстаивает принципы равноправия, справедливости и прав человека на международной арене, акцентируя внимание на важности сохранения традиционных ценностей и ценностей традиционной семьи. Стасюлис также добавил, что в ряде стран G20 эти ключевые вопросы все чаще остаются лишь на бумаге, а базовые нравственные ориентиры намеренно размываются.

По словам российского представителя, после его выступления многие делегаты из разных стран выразили поддержку позиции России.


Кто представляет Россию




На саммите G20 Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. 18 ноября он выступит на пленарных заседаниях, посвященных вопросам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформированию международных институтов.

Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира
Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира

Почему не пригласили Зеленского


Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Об этом первым сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он выразил сожаление по поводу того, что в отличие от предыдущих саммитов, Зеленский не был приглашен.

«Я приложил много усилий для этого, как и другие, но сейчас ситуация иная», — отметил канцлер.

О причинах отсутствия приглашения Зеленского на саммит в беседе с aif.ru высказался член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его мнению, это может быть связано с тем, что политика США и всего Запада по отношению к Украине еще не сформирована, и они решили дистанцироваться как от самой Украины, так и от Зеленского. Безпалько отметил, что президент Украины сам создавал поводы для такого отношения со стороны Запада.

Он подчеркнул, что Зеленский часто обращается с просьбами о помощи — финансовой, экономической, военной и дипломатической — и требует разрыва любых отношений с Россией. Его выступления обычно имеют антироссийский характер. Политолог предположил, что в преддверии возможного мирного урегулирования было решено не приглашать Зеленского на саммит, чтобы избежать превращения встречи глав государств в антироссийское шоу.

Читайте также:

Худшая ситуация для Трампа: чем обернется разрешение Байдена бить вглубь России, реакция Зеленского, предупреждение Путина

В Бразилии стартовал саммит G20

В Великобритании прокомментировали возможное одобрение ударов Storm Shadow по России
#сша
#россия
#форум
#политика
#сергей лавров
#япония
#мид
#индия
#g20
#семьи
#индонезия
#страны
#министр
#мария захарова
#кризис
#саммит
#мид рф
#бразилия
#политолог
#ввп
#бедность
#владимир зеленский
#олаф статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден развернулся и ушёл в джунгли Амазонки после выступления в Бразилии
18 ноября 2024, 16:47

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Пока ещё действующий президент США Джозеф Байден своим выступлением дал очередной повод для появления новых шуток, острот и мемов. Закончив речь под открытым небом в Бразилии, он отвернулся от микрофона и скрылся в дебрях амазонских лесов.
Об этом сообщает газета The Telegraph. В публикации сказано, что 81-летний уходящий президент США, в своих фирменных тёмных очках-авиаторах, отвернулся от камеры и величественно направился в зелень джунглей.

Авторы материала напоминают, что Байден стал первым президентом США, посетившим Амазонку. Они высказали предположение, что после завершения речи он намеренно ушёл в лес. Сообщалось, что американский президент намерен устроить в джунглях фотосессию для того, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания лесов на фоне техногенных факторов и изменения климата.

Читайте также:

Байден отказался комментировать разрешение бить по России

В Конгрессе обвинили Байдена в попытке развязать третью мировую войну из-за ударов вглубь РФ

Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос
#сша
#лес
#изменения
#камеры
#президент
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили четырёхдневную рабочую неделю для многодетных
18 ноября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Jirapong Manustrong

В Государственной думе РФ предложили в тестовом режиме ввести четырёхдневную рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. Такой же рабочий график предполагается распространить и на одиноких родителей.
С данной инициативой выступил вице-спикер нижней палаты российского парламента, депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов, передаёт РИА Новости. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В документе подчёркивается, что предоставление дополнительного выходного не должно сказываться на уровне дохода работника. Кроме того, депутат предлагает рассмотреть возможность увеличения рабочего дня такого работника до девяти часов по соглашению с работодателем.

Чернышов предлагает провести данный эксперимент на протяжении 12 месяцев в одном или нескольких регионах или на базе крупных государственных предприятий. В случае положительного результата новый трудовой режим будет зафиксирован в Трудовом кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.

Читайте также:

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю перед Новым Годом: как будут отдыхать россияне в 2025

В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем перед Новым годом

Эксперты оценили четырехдневную рабочую неделю в России
#эксперимент
#депутат
#режим
#новости
#лдпр
#рф
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бербок пригрозила дополнительными санкциями Ирану и КНР за сотрудничество с РФ
18 ноября 2024, 15:12

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз введет дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с Россией, а Китай ожидают последствия за якобы поставки БПЛА в Россию. Такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Сейчас в Брюсселе проводятся советы глав министерств иностранных дел и обороны ЕС. Перед мероприятием Бербок отметила, что поддержка России в украинском конфликте напрямую касается интересов безопасности Евросоюза.

«Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — заявила Бербок.

Ранее заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану 1 триллион долларов компенсации за санкции.

Читайте также:

В МИД призвали снимать односторонние санкции

G7 заявили, что планируют наносить ущерб РФ через санкции и экспортный контроль

Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции
#сша
#санкции
#советы
#мид
#бпла
#поддержка
#компенсации
#ущерб
#ес
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Худшая ситуация для Трампа: чем обернется разрешение Байдена бить вглубь России, реакция Зеленского, предупреждение Путина
18 ноября 2024, 11:20

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать предоставленные Соединёнными Штатами ракеты большой дальности для атак на российскую территорию, сообщает The New York Times, ссылаясь на анонимные источники в американском правительстве. Такие меры необходимы якобы из-за того, что в боевых действиях в Курской области задействованы войска из Северной Кореи. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Реакция Зеленского на решение Байдена


Сообщения СМИ о разрешении применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России прокомментировал Владимир Зеленский.

«Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя», — сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг получение разрешения на удары западным дальнобойным оружием по России.

Фото: iStock/3DSculptor

В США осудили действия Байдена


Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин высказала мнение, что Джо Байден стремится развязать третью мировую войну, позволяя Киеву наносить удары по российской территории с использованием американского оружия. Она подчеркнула, что избиратели, поддержавшие республиканца Дональда Трампа, ясно дали понять, что не хотят финансировать или участвовать в иностранных конфликтах.

«Мы хотим решать наши собственные проблемы», — добавила она.

Бизнесмен Илон Маск также прокомментировал решение властей США относительно ударов дальнобойным оружием по территории России. Он утвердительно ответил на пост пользователя в соцсети X, который утверждал, что «либералы любят войну».

Американский миллиардер Дэвид Сакс высказал мнение, что президент США Джо Байден способствует увеличению напряженности в конфликте на Украине. Он сделал предположение о том, что за последние два месяца на посту президента Байден хочет максимально ухудшить ситуацию с Украиной.

«Его цель — оставить Трампу худшую ситуацию?» — задался вопросом Сакс.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший высказался в отношении тех, кто разрешил киевскому режиму использовать дальнобойное оружие для атак на российскую территорию, назвав их имбецилами. Он также выразил мнение, что решение Белого дома связано с желанием военно-промышленного комплекса США получить прибыль.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни людей никого не волнуют! Имбецилы!» — написал Трамп-младший в соцсети Х.

Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты
Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты


Решения Байдена нуждаются в пересмотре


Решение о предоставлении разрешения на удары обсуждалось на протяжении нескольких месяцев, сообщает телеканал CNN. Согласно его данным, среди американских чиновников возникли разногласия по поводу целесообразности использования ATACMS. Некоторые из них выражали опасения по поводу возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной, в то время как другие беспокоились о снижении запасов оружия.

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может изменить решение своего предшественника Джо Байдена относительно использования американского оружия для ударов вглубь территории России, утверждают представители администрации.

«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — сообщил представитель переходной администрации Трампа.

Россия предупредила о последствиях


В сентябре Владимир Путин заявил, что если ВСУ начнут использовать западное дальнобойное оружие для ударов по глубине России, это будет означать прямое вмешательство НАТО в конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин предложил внести изменения в критерии применения Россией ядерного оружия. Теперь предполагается, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или поддержкой ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение. Кроме того, Москва сохраняет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии, даже если противник применяет обычные вооружения.

Читайте также:

Премьер Британии Стармер не планирует разговаривать с Путиным

Ким Чен Ын призвал военных активно готовиться к войне

В России предложили рассмотреть ядерный удар как ответ на решение Вашингтона
#сша
#россия
#оружие
#соцсети
#владимир путин
#дональд трамп
#нато
#владимир зеленский
#вооружения
#байден
#илон маск
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дональд Трамп-младший назвал имбецилами разрешивших удары вглубь России
18 ноября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший крайне нелицеприятно высказался о политиках, разрешивших Киеву наносить удары вглубь территории России с использованием западных ракет большой дальности. Он назвал их иимбецилами.
Своё мнение сын президента обнародовал в своём аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter). Выглядит его пост довольно пессимистично.

«К чёрту жизнь!!! Имбецилы», — написал Трамп-младший.

Он считает, что решение властей США, Великобритании и Франции принято под давлением американских корпораций военно-промышленного комплекса. Предприятия, производящие вооружения, намерены помешать усилиям нового президента по завершению конфликта на Украине.

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни», — добавил сын Дональда Трампа.

Справка: Имбецил — одна из степеней олигофрении (слабоумия), а именно вторая. Всего их три: дебил, имбецил и идиот.

Читайте также:

Мадуро назвал безумием разрешение Запада Киеву наносить удары вглубь России

В России предложили рассмотреть ядерный удар как ответ на решение Вашингтона

Симоньян: США зря разрешили Киеву нанесение ударов ATACMS вглубь России
#сша
#пост
#мнение
#предприятия
#мир
#вооружения
#сын
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате