Newsweek: Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов в США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Издание Newsweek предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы решить вопрос с незаконной миграцией.
Победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поддержал призывы создания плана «национальной чрезвычайной ситуации» в рамках своего решения массово депортировать незаконных мигрантов, говорилось в публикации издания.
Новая администрация Белого дома может решиться на данный шаг для того, чтобы иметь возможность воспользоваться военными ресурсами для осуществления депортации мигрантов, обратило внимание издание.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который подразумевает ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Изменения затронут статьи об организации незаконной миграции, а ещё фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства.
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Новая администрация Белого дома может решиться на данный шаг для того, чтобы иметь возможность воспользоваться военными ресурсами для осуществления депортации мигрантов, обратило внимание издание.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который подразумевает ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Изменения затронут статьи об организации незаконной миграции, а ещё фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства.
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Ольга Енгалычева