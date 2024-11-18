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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал решение властей США разрешить Киеву атаковать вглубь РФ с помощью оружия дальнего действия. Об этом он написал в социальной сети X.
Он прокомментировал пост пользователя, который заявил, что «либералы любят войну».
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
«Правда», – подчеркнул бизнесмен.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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NYT: Украина будет использовать ракеты ATACMS на территории Курской области
Александр Климов