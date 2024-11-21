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Владимир Зеленский практически умоляет Россию сровнять Украину с землей своей политикой. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — написал он в X.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России.
Хинкл тогда отметил, что удары Украины по российской территории ракетами Storm Shadow говорят о желании Киева добиться еще большей эскалации. По его словам, Украина хочет начать третью мировую войну, до того момента пока избранный президент США Дональд Трамп не вступил в должность.
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Элина Позднякова