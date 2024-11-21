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«Зеленский умоляет»: в США рассказали о странной просьбе главы киевского режима

Журналист Хинкл: Зеленский умоляет «сровнять свою страну с землей»
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский практически умоляет Россию сровнять Украину с землей своей политикой. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл.
«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — написал он в X.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России.



Хинкл тогда отметил, что удары Украины по российской территории ракетами Storm Shadow говорят о желании Киева добиться еще большей эскалации. По его словам, Украина хочет начать третью мировую войну, до того момента пока избранный президент США Дональд Трамп не вступил в должность.

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ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
21 ноября 2024, 10:39

Армия России ударом ракеты уничтожила понтонную переправу ВСУ через Северский Донец на Красно-Лиманском направлении. Кадры нанесения авиационного удара публикует Минобороны РФ.
«В результате точного попадания переправа уничтожена», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы российской армии взяли под контроль элеватор в Курахово в ДНР, успешно освобождая город от присутствия ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, армия России освобождает город целыми кварталами. Он также отметил, что российские бойцы смогли пройти вперед южнее Курахово и взять под контроль порядка шести квадратных километров возле Ильинки, Антоновки и Дальнего.

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«Набор болезненных фантазий»: Захарова высказалась от «плане стойкости» Зеленского
Захарова: «план стойкости» Зеленского является набором болезненных фантазий
21 ноября 2024, 10:32

«План стойкости» президента Украины Владимира Зеленского является «очередным набором болезненных фантазий», который направлен на обеспечения самосохранения во власти. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Зеленский даже не скрывает истинных целей таких предложений, поскольку в украинском парламенте он открыто заявил, что в стране не будут проводиться выборы до окончания конфликта.

Накануне украинский президент в Верховной раде в обстановке секретности представил свой новый «план» внутреннего развития страны. В момент выступления в здании парламента отключили мобильную связь и интернет, трансляция не проводилась. Только спустя час отредактированный вариант речи Зеленского появился в его социальных сетях. Там отмечалось, что «план» состоит и десяти пунктов, которые охватывают вопросы, начиная от экономического развития и заканчивая сферой культуры. Полная, более проработанная версия документа появится в декабре. Ряд депутатов Верховной рады раскритиковали эти предложения.

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#мария захарова
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#верховная рада
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«Три месяца пряталась в подвале»: в Курской области спасли раненую пенсионерку
В Курской области пенсионерка три месяца пряталась от ВСУ в подвале
21 ноября 2024, 10:31

Фото: iStock/Андрей Клеменков

В Курской области спасли 64-летнюю пенсионерку, которая три месяца пряталась от ВСУ в подвале. Все это время женщина питалась соленьями и консервами, а во время обстрела даже получила осколочное ранение.
«Во время одного из прилетов дом Зои Владимировны разрушился и её задело, в спину попал осколок», — рассказала в беседе с RT ее знакомая.
После того, как ВСУ усилили обстрелы курского приграничья, пенсионерка долгое время не выходила наружу, питалась тем, что хранила в подвале.

По словам знакомой, несмотря на ранение, пенсионерке удалось выбраться и вместе с соседкой она дошла до позиций российских военных. Ее доставили в больницу, где врачи успешно вытащили осколок.

Все это время пенсионерку искала ее родня.

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В Великой Новоселке ВСУ оказались в огневом мешке
21 ноября 2024, 10:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группировка ВСУ в Великой Новоселке на юге ДНР оказалась в огневом мешке ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Великая Новоселка является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона. Накануне здесь российские подразделения перешли в мощное наступление, достигнув прорыв фронта на большую глубину.

Ранее стало известно, что ВС РФ смогли занять значительную часть Курахово — около 40% населённого пункта теперь контролируется российскими войсками. Бойцы нанесли удар со стороны водохранилища, захватили Роевский элеватор и начали разведку боем в районе многоэтажной застройки.

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Украинское командование «затыкает дыры» на фронте небоеспособными военными
Пленный: собирался служить плотником, но командование «затыкало дыры» на фронте
21 ноября 2024, 09:52

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское командование «затыкало дыры» на поле боевых действий небоеспособными военнослужащими. Об этом рассказал попавший в плен солдат ВСУ Владимир Черныш. Видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов», — рассказал Черныш.

Он пояснил, что был годен для службы только в частях обеспечения и планировал быть плотником. Однажды его остановили полицейские в Киеве, он продемонстрировал им военный билет, однако мужчину направили на медкомиссию, а после — в боевую часть, несмотря на непригодность к боевым действиям.

Черныш добавил, что отказывающихся выполнять боевые задачи украинских солдат могли расстрелять.

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#солдат
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Минобороны: Российский офицер с помощью захваченной карты отразил атаку ВСУ
21 ноября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/zim286

Лейтенант Петров во время зачистки его штурмовым отрядом украинских блиндажей нашёл секретную карту с информацией о передвижениях противника. Внимательно изучив её, офицер решил устроить ВСУ засаду на их же территории.
О подвиге российского командира рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Его отряд скрытно занял позицию на пересечении двух дорог, куда, согласно карте, должны были переместиться две диверсионно-разведывательные группы украинских неонацистов. Когда противник появился на указанном рубеже, штурмовики лейтенанта Петрова уничтожили вражеских солдат огнём из бесшумного оружия.

Ещё один подвиг лейтенант совершил в районе населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении. Десантный взвод под его управлением вступил в бой с противником, а сам он корректировал огонь артиллерии. В результате были уничтожены до 50 украинских солдат и три танка.

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#подвиг
#солдат
#рф
#всу
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Попытка удара по Ейску Storm Shadow, окружение ВСУ под Курском, штурмы на Купянском направлении: последние новости СВО
21 ноября 2024, 09:29

Фото: iStock/ZenitX

Минувшей ночью ракетная опасность была объявлена в Ейске. Сообщений о пострадавших и повреждениях не поступало. В Курской области продолжаются активные бои – ВСУ лишаются техники и личного состава. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В приграничной зоне Сумской области ракетные войска ВС РФ нанесли удар по месту сосредоточения резервов ВСУ, в результате чего были уничтожены десятки украинских солдат и значительное количество техники. Ключевым событием дня стало полное освобождение Ольговского леса, где была ликвидирована вся окружённая группировка ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ходе зачистки была обнаружена группа из 13 военнослужащих ВСУ, пытавшаяся покинуть окружение. В результате перестрелки двое оккупантов были уничтожены, а остальные 11 сдались в плен. В общей сложности в плену находятся 472 военнослужащих ВСУ. За сутки российские войска в Курской области продвинулись на два километра.

На посёлок Марьино, расположенный в Курской области всего в 50 километрах от границы с Сумской областью, было совершено 12 попыток удара с использованием ракет Storm Shadow со стороны украинских военных. Военный эксперт Борис Рожин предполагает, что ракеты были запущены с воздушных платформ из Черниговской области. Однако, по информации военкоров на местах, все пуски были успешно перехвачены. Кроме того, ещё четыре ракеты Storm Shadow были сбиты недалеко от Ейска. Попытка атаки на аэродром в Краснодаре также завершилась неудачей.

«Украинская правда»: Целью высадки ВСУ на левобережье Днепра был выход в Крым
«Украинская правда»: Целью высадки ВСУ на левобережье Днепра был выход в Крым


Донецкое направление


ВС РФ смогли занять значительную часть Курахово — около 40% населённого пункта теперь контролируется российскими войсками. Бойцы нанесли удар со стороны водохранилища, захватили Роевский элеватор и начали разведку боем в районе многоэтажной застройки. Военный эксперт Борис Рожин отмечает: что противник не ожидал такого смелого манёвра и был вынужден отступить, оставив раненых и технику.

В настоящее время продолжается зачистка и закрепление на занятых позициях, а также подготовка к дальнейшим действиям. Севернее, в Торецке, наступает кульминация городских боёв. Украинские военные признают, что российские войска продвигаются в высотной застройке в центре города.

В Часове Яре ВС РФ, пробравшись в центр города, наступают к многоэтажным зданиям. Вооружённые силы Украины пытаются сдерживать натиск с помощью дронов, артиллерии и ночных беспилотников «Баба-яга».
Фото: istockphoto/vadimrysev

Кураховское направление


В настоящее время российские военные продолжают наступление на кураховском направлении. Об этом сообщают военные корреспонденты «Русской весны», ссылаясь на украинского аналитика. По его словам, ВС РФ захватили Екатериновку и Дальнее на этом фронте. Кроме того, российские войска также укрепились в Раздольном.


Купянское направление


Подразделения группировки войск «Запад» на купянском направлении успешно провели операцию против 14-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, в ходе которой было уничтожено до 20 штурмовиков, а один из них взят в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, российские войска нанесли удары по позициям противника в районах населённых пунктов Копанки, Григоровки и Терны, в результате чего были ликвидированы до 20 солдат ВСУ.

SHOT: Тысяча брошенных солдат ВСУ полностью окружены в Курской области
SHOT: Тысяча брошенных солдат ВСУ полностью окружены в Курской области


Запорожское направление


Украинские военные попытались атаковать подстанцию в Мелитополе с помощью беспилотника, но дрон был сбит. Эта атака вызвала короткое замыкание в городе, сообщили местные власти. Кроме того, по информации председателя комиссии по вопросам суверенитета и поддержки ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, ВСУ также заминировали участок фронта в Орехове, при этом он отметил продвижение российских войск на запорожском направлении.

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#аэродром
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#дрон
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#вс рф
#запад
#ракеты
#солдат
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#атака
#сво
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Массированный ракетный удар нанесен по объектам на Украине
21 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Утром 21 ноября была предпринята массированная ракетная атака по объектам на Украине, пишет Shot.
По данным издания, в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Сумской и Днепропетровской областях перебои с электричеством. По указаниям «Укрэнерго» применяются экстренные отключения света.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на мониторинговые паблики пишет, что бомбардировщики Ту-95 запустили несколько крылатых ракет. Все они пошли на Днепропетровск.

«Известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара», — заявил назначенный Киевом губернатор города Сергей Лысак.

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#губернатор
#предприятия
#контроль
#всу
#рф
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Бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый FVP-дрон «Мамонт»
21 ноября 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Diy13

Российские бойцы спецназа «Ахмат» захватили украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Это произошло в Курской области.
Как рассказал РИА Новости военный с позывным Диор, этот беспилотник является чем-то средним между известным тяжёлым гексакоптером «Баба Яга» и FVP-дроном. Он предположил, что «Баба Яга» сначала буксирует «Мамонт», а затем выпускает. По словам солдата, этот БПЛА не слишком прихотлив к любым погодным условиям и летает в пасмурную и ветренную погоду.

Дрон-камикадзе «Мамонт» появился на вооружении ВСУ в ноябре 2023 года. Его особенностью стала увеличенная боевая часть до четырёх килограммов взрывчатки. Беспилотник уже передали российским инженерам, которые разберут и изучат его для разработки эффективных мер противодействия этому аппарату.

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