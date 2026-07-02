Депутат Туров отметил укрепление доверия между членами ОДКБ

02 июля 2026, 12:37

Фото: официальный сайт ОДКБ

Между членами Организации Договора о коллективной безопасности произошло укрепление доверия. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что на сегодняшний день ОДКБ должна становиться не только инструментом коллективного реагирования, но и платформой для развития диалога между странами, миротворческих проектов и гуманитарного сотрудничества.





«Присуждение в 2025 году Международной премии мира имени Л. Н. Толстого руководителям Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана стало важным сигналом международного признания», — отметил парламентарий.