Пашинян заговорил о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян заявил о возможности выхода Армении из ОДКБ
Ереван рассмотрит возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это потребуется для обеспечения национальной безопасности страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, страна остается приверженной союзническим обязательствам, но оставляет за собой право на самостоятельный выбор. Слова политика цитирует РИА Новости.
«Мы решим и выйдем из ОДКБ. Будет нужно – выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем», — сказал Пашинян.
Напомним, 1 апреля, в ходе встречи с премьер‑министром президент России Владимир Путин заявил, что одновременное членство Армении в ЕС и Евразийском экономическом союзе невозможно. Российский лидер назвал это вопросом не политики, а экономики, и добавил, что Еревану рано или поздно придется сделать выбор.