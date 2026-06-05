Пашинян заговорил о выходе Армении из ОДКБ

05 июня 2026, 05:23

Пашинян заявил о возможности выхода Армении из ОДКБ

Никол Пашинян (www.kremlin.ru)

Ереван рассмотрит возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это потребуется для обеспечения национальной безопасности страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.





По его словам, страна остается приверженной союзническим обязательствам, но оставляет за собой право на самостоятельный выбор. Слова политика цитирует РИА Новости.



«Мы решим и выйдем из ОДКБ. Будет нужно – выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем», — сказал Пашинян.