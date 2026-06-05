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Пашинян заговорил о выходе Армении из ОДКБ

Пашинян заявил о возможности выхода Армении из ОДКБ
Никол Пашинян (www.kremlin.ru)

Ереван рассмотрит возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это потребуется для обеспечения национальной безопасности страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По его словам, страна остается приверженной союзническим обязательствам, но оставляет за собой право на самостоятельный выбор. Слова политика цитирует РИА Новости.

«Мы решим и выйдем из ОДКБ. Будет нужно – выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем», — сказал Пашинян.

Напомним, 1 апреля, в ходе встречи с премьер‑министром президент России Владимир Путин заявил, что одновременное членство Армении в ЕС и Евразийском экономическом союзе невозможно. Российский лидер назвал это вопросом не политики, а экономики, и добавил, что Еревану рано или поздно придется сделать выбор.
Александр Огарёв

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