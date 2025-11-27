Путин заявил о наращивании взаимодействия стран ОДКБ в борьбе с наркотрафиком
Президент России Владимир Путин выступил с рядом инициатив по усилению деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил об этом в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. Телеканал «Россия 24» транслировал собрание в прямом эфире.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков Путин подтвердил, что Россия приложит усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами-партнёрами по организации.
«Продолжим проведение антинаркотической операции «Канал» с подключением заинтересованных международных участников», — отметил глава государства.Эта мера должна усилить координацию между спецслужбами и правоохранительными органами государств-членов ОДКБ. Отдельно Путин предложил оснастить силы Организации российским оружием, отметив его эффективность в бою. По словам президента, эта инициатива укрепит оборонный потенциал союза.
Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о нарастании военных угроз у границ ОДКБ.