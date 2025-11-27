Путин заявил о наращивании взаимодействия стран ОДКБ в борьбе с наркотрафиком

27 ноября 2025, 12:05

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин выступил с рядом инициатив по усилению деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил об этом в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе. Телеканал «Россия 24» транслировал собрание в прямом эфире.





В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков Путин подтвердил, что Россия приложит усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами-партнёрами по организации.

«Продолжим проведение антинаркотической операции «Канал» с подключением заинтересованных международных участников», — отметил глава государства.