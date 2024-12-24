Депутат украинской Рады Дубинский: Маску стоит отправить Зеленского на Марс

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский предложил миллиардеру Илону Маску отправить Владимира Зеленского на Марс. Этим он поделился в своем telegram-канале.
Такое заявление Дубинский сделал на фоне требований Зеленского провести расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо. При этом свое обращение Зеленский адресовал напрямую спецслужбам Словакии. Причиной расследования он назвал приезд Фицо в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Начальник явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?» — написал депутат.
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