Зеленский призвал словацкие спецслужбы расследовать связи Фицо с Кремлем

Владимир Путин и Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии и призвал их расследовать связи премьер-министра страны Роберта Фицо с Кремлем после его визита в Москву, его слова приводит украинское издание «Страна».
«Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — пишет Зеленский в соцсети.
Он также привел заявление лидеров стран ЕС, об отказе Фицо участвовать в работе Евросоюза над энергетической независимостью от России. По словам Зеленского, он «наоборот хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы».
Лидер киевского режима обвинил Фицо в том, что тот хочет помочь президенту РФ Владимиру Путину зарабатывать деньги для «финансирования войны и ослабить Европу».
Зеленский задался вопросом, почему Фицо зависит от Москвы, и продублировал свой пост на словацком языке.
Фицо прибыл в Москву 22 декабря. Здесь он встретился с Путиным. Их беседа продлилась несколько часов.
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Элина Позднякова