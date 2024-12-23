WP: на Украине начинают верить в завершение конфликта в 2025 году

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В Киеве «начинают верить», что конфликт может завершиться в 2025 году на фоне возвращения к дискуссии об урегулировании после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает газета Washington Post.
Неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что в Киеве начинают верить в завершение конфликта в 2025 году, поскольку после избрания Трампа президентом США разговоры о мирном урегулировании активизировались.
Также газета пишет об изменении риторики Владимира Зеленского на фоне трудностей, которые испытывают ВСУ. В последнее время замечено, что он демонстрирует большую готовность к переговорам. В частности, теперь Зеленского интересует не возращение территорий, а необходимость обеспечить долгосрочную безопасность Украине.
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Анастасия Чинкова