В Словакии собрали более 360 тысяч подписей за отмену антироссийских санкций

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В Словакии свыше 361 тысячи человек подписали петицию об отмене санкций Евросоюза против России. Об этом заявил представитель словацкого гражданского объединения «Брат за Брата» Юрай Држик в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что для передачи президенту и проведения референдума необходимо было собрать 350 тысяч подписей. В итоге, по последним данным, была собрана 361 тысяча подписей. Сбор подписей продолжится, пока их число не превысит 600 тысяч.
В январе собранные подписи будут переданы главе государства, чтобы он мог проверить их и выдать постановление о проведении референдума.
Држик подчеркнул, что в голосовании будет один вопрос о том, согласен ли гражданин с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций.
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В январе собранные подписи будут переданы главе государства, чтобы он мог проверить их и выдать постановление о проведении референдума.
Држик подчеркнул, что в голосовании будет один вопрос о том, согласен ли гражданин с отказом Словацкой Республики от антироссийских санкций.
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Анастасия Чинкова