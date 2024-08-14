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На Западе боятся любой напряженности, внутренние разногласия ослабили альянс. Об этом в соцсетях заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Политик отметил, что западный военно-промышленный комплекс не способен массово производить материалы, ели произойдет крупный конфликт.
Ранее российская внешняя разведка заявляла, что глава киевского режима Владимир Зеленский делает безумные шаги, которые угрожают выходом напряженности далеко за украинские границы.
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«…Они (заинтересованные наблюдатели) видят неуклюжий западный военно-промышленный комплекс, который утратил навык массового производства материалов для крупного конфликта. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой «эскалации», — говорится в посте Подоляка.
Ранее российская внешняя разведка заявляла, что глава киевского режима Владимир Зеленский делает безумные шаги, которые угрожают выходом напряженности далеко за украинские границы.
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Никита Кротов