27 января 2026, 11:54

Депутат Рады Гончаренко*: крайний срок для переговоров по конфликту — 15 мая

Фото: iStock/sb2010

США установили крайний срок для переговоров по урегулированию конфликта на Украине до 15 мая. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.





По его словам, возможный выход США связан с внутриполитическими причинами — предстоящими выборами в ноябре. Гончаренко* утверждает, что при отсутствии прогресса по украинскому вопросу республиканцы рискуют стать объектом критики со стороны демократов.





«США поставили дедлайн по переговорам — 15 мая. Если не договоримся, они выходят из процесса и полностью удаляются от темы», — заявил депуат.