На Украине говорят об уголовном деле против Лукашенко

27 января 2026, 11:51

Власти Украины могут возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Украинские власти обсуждают с представителями белорусской оппозиции возможность возбуждения уголовного дела против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом пишут СМИ Украины.





Как утверждают журналисты, цель таких шагов — помешать попыткам президента США Дональда Трампа вывести Лукашенко из международной изоляции. В публикации отмечается, что Киев одновременно ужесточил публичные заявления в адрес белорусского лидера после ухода Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. По версии издания, Ермак относился к оппозиционным силам Беларуси скептически.



Авторы материала также пишут, что Вашингтон якобы взял курс на постепенное смягчение санкций против Минска и на дипломатическую реабилитацию Лукашенко, включая его возможное участие в «Совете мира». По мнению издания, это может увеличить риски как для демократической Беларуси, так и для Украины, «противостоять которым лучше вместе»



Кроме того, в тексте говорится, что Лукашенко в перспективе могут объявить в международный розыск. Перед этим Владимир Зеленский сделал заявление 25 января во время визита в Вильнюс. Он резко высказался о главе белорусской республики и заявил, что Россия якобы использует Беларусь как площадку для давления на Европу и мир, в том числе через размещение ракетных комплексов «Орешник».



Ранее Лукашенко объявил о присоединении Белоруссии к «Совету мира».