Депутат высказался об участии ветеранов из США в Параде Победы 9 мая в Москве

Операция «Синдур», начатая Индией 6 мая 2025 года, стала своеобразным «апофеозом» конфликта между Нью-Дели и Исламабадом, который достиг пика после недавнего теракта в Джамму и Кашмире. Это противостояние носит не только территориальный, но и символический характер, так как в этом регионе сталкиваются исторические претензии, национальные традиции и конкурирующие модели безопасности. Об этом Life.ru заявил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.