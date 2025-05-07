Депутат высказался об участии ветеранов из США в Параде Победы 9 мая в Москве

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Участие ветеранов из США в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — логичный и правильный шаг, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.
«…Это логичный и правильный ход для обеих стран. Герои военных лет вместе боролись с нацизмом, вместе и отметят праздник там, где к мавзолею летели штандарты гитлеровских дивизий, в столице страны-победительницы», — прокомментировал парламентарий.
Толмачев добавил, что на памяти о сотрудничестве стран, боровшихся с нацизмом, держится мировая многополярность. Чем больше государств понимает опасность этих разрушительных идеологий, тем лучше, резюмировал Александр Толмачев.
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