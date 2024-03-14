Депутат Водолацкий назвал страны Прибалтики расходным материалом для Запада

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Первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о полной зависимости стран Прибалтики от Запада, который, в свою очередь, просто пользуется ими.
«Прибалтика просто полигон, а проживающие люди являются заложниками ситуации, которую определил Запад. Эти страны являются расходным материалом, не имеют своего суверенитета и полностью зависят от своих хозяев», — пояснил в беседе с NEWS.ru Водолацкий.
По его мнению, для НАТО Прибалтика является лишь плацдармом для проведения русофобской политики, в то время как прибалты мнят себя важными и стремятся показать свою верность Западу выступая против России.
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