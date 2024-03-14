Экс-депутат ЕП Коусо объяснил цели Макрона в запугивании ЕС Россией

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Экс-депутат Европарламента Хавьер Коусо высказал мнение о том, что ужесточение позиции президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Украины вызваны желанием запугать Евросоюз России для оправдания больших военных расходов.
«Это способ повысить уровень страха среди европейского населения и поддержать все впечатляющие военные расходы. Когда я был депутатом ЕП в предыдущем созыве, уже шли разговоры о более чем €100 млн, которые ЕС собирался потратить на перевооружение, но это то, что должно быть ускорено в связи с тем, что они стратегически проигрывают конфликт», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Известиями» Коусо.
Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов прокомментировал угрозу прямого столкновения с НАТО, отметив, что, в частности, все заявления французского лидера Эммануэля Макрона на этот счёт вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.
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Мелисса Тимофеева