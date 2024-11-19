Депутат Водолацкий объяснил ошибочность ухода Бжании в отставку

Аслан Бжания (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что уход в отставку президента Абхазии Аслана Бжании был неверным шагом, поскольку его потребовало агрессивное меньшинство страны, в то время как избирал его главой государства весь народ.
«Президент не должен был подавать в отставку, так как его избирал весь народ Абхазии, а не агрессивная небольшая часть населения. Так всегда происходит, когда большая часть сидит дома на лавочке, а меньшинство делает всё, что им заблагорассудится. Так и в Абхазии сегодня оппозиция может привести к расколу гражданского общества, к тем ситуациям, которые дестабилизируют обстановку, и от этого будут проблемы у самих жителей Абхазии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Водолацкий.
Ранее сообщалось, что парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании.
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