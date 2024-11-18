«Республика»: Начались переговоры властей Абхазии с оппозицией

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В минобороны Абхазии начались переговоры властей республики с оппозицией, проинформировал портал «Республика».
«Переговоры начались», — говорилось в публикации.
Оппозиционную сторону представляют руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинб и депутат парламента республики Кан Кварчия.
Немного позднее в инфоцентре президента Абхазии Аслана Бжании передали, что представители власти и оппозиции государства взяли перерыв в переговорах.
Ранее один из оппозиционных лидеров Ардгур Ардзинба прокомментировал заявление Зурабишвили о солидарности с оппозицией Абхазии. Он сказал, что оппозиция республики не нуждается в солидарности президента Грузии Саломе Зурабишвили. Ардзинба отметил, что они ведут свою внутриполитическую борьбу лишь в интересах многонационального народа государства.
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