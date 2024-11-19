Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.
За отставку Бжании на тайном голосовании проголосовали 28 парламентариев, один высказался против, два бюллетеня были признаны недействительными.
Напомним, протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Участники акций выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, которое, по их мнению, может негативно сказаться на местном бизнесе
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