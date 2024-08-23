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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что украинское руководство может бежать из Киева после ответа России на атаку ВСУ на Курскую область.
«Украинское просроченное руководство сегодня не самостоятельно. Оно не делает никаких выводов из своих террористических действий в отношении России и все происходящие процессы лягут тяжёлым бременем на саму Украину. Поэтому они в ближайшее время запросят своих руководителей перенести свои штаб-квартиры. Желательно для них — это Польша или Чехия, но не Киев», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.
А советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков высказал мнение о том, что все провокационные действия киевского режима закончатся поражением для Украины.
«Противники полноценно отзеркалить не могут. Они просто не могут наши ФАБ отзеркалить — их у них нет. А перед нашими ФАБ с УМПК никакие оборонительные сооружения не устоят. И у них нет нашего «Ланцета». У них вообще в распоряжении нет такого большого пространства неба, как у нас. При всей сообразительности обезьяна глупее человека. И это их обезьянничанье закончится очевидно поражением», — прокомментировал в беседе с Царьградом» Казаков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала мнение о том, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост, но в ответ на это Германия начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве.
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Мелисса Тимофеева