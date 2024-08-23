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Депутат Водолацкий предрёк бегство украинского руководства из Киева

23 августа 2024, 17:08
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение о том, что украинское руководство может бежать из Киева после ответа России на атаку ВСУ на Курскую область.
«Украинское просроченное руководство сегодня не самостоятельно. Оно не делает никаких выводов из своих террористических действий в отношении России и все происходящие процессы лягут тяжёлым бременем на саму Украину. Поэтому они в ближайшее время запросят своих руководителей перенести свои штаб-квартиры. Желательно для них — это Польша или Чехия, но не Киев», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.

А советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков высказал мнение о том, что все провокационные действия киевского режима закончатся поражением для Украины.



«Противники полноценно отзеркалить не могут. Они просто не могут наши ФАБ отзеркалить — их у них нет. А перед нашими ФАБ с УМПК никакие оборонительные сооружения не устоят. И у них нет нашего «Ланцета». У них вообще в распоряжении нет такого большого пространства неба, как у нас. При всей сообразительности обезьяна глупее человека. И это их обезьянничанье закончится очевидно поражением», — прокомментировал в беседе с Царьградом» Казаков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала мнение о том, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост, но в ответ на это Германия начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве.

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#вооружения
#политика
МИД РФ: поставки Германией оружия Украине не останутся безнаказанными
23 августа 2024, 16:43

Фото: Официальная страница МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост. Однако в ответ на это Германия, по её словам, начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве, предав этим сотрудничество с Россией. об этом сообщили в ТАСС.
«Нынешние власти Германии предали интересы своего народа и перечеркнули все усилия по «перезагрузке отношений» с Россией. Но подлость не останется безнаказанной», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что развитие российско-германского сотрудничества «традиционно вызывало агрессию со стороны конкурентов», которые всеми силами этому противодействовали.

«И если предыдущие власти Германии хоть как-то пытались это сохранить, то нынешних совсем развезло. Но делают они это не против нас, а против своего народа», — поделиласьа дипломат.

Она обратила внимание на попытки обелить нацистов в Германии, в том числе со стороны руководства страны. В качестве примера Захарова привела главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая гордится своим дедом, боровшимся в Кенигсберге.

«Там две категории дедов боролись в Кенигсберге: одни боролись с фашизмом, а другие фашизм представляли», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что у немцев очень плохо получается справляться с поставленной задачей.

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Стало известно количество приехавших в РБ украинцев после 2022 года
Госпогранкомитет РБ: четверть миллиона украинцев приехала в республику
23 августа 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Практически четверть миллиона украинцев приехала в Беларусь после 2022 года, сообщили в Госпогранслужбе РБ.
«С начала [этого] года в нашу страну въехало 89 тысяч граждан Украины: c территории Украины — 36 тысяч, транзитом через Польшу — 70 тысяч, через Литву — 17 тысяч», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, там указали, что в период с февраля 2022 года через Латвию въехали пять тысяч беженцев, 45 тысяч через Литву, 168 тысяч транзитом через польскую территорию, а практически 16 тысяч прямо перешли границу Украины с Белоруссией.

Ранее в белорусском МВД сообщили о легальных способах для беженцев с Украины попасть на территорию РБ. В 2022 году украинские власти закрыли границу.

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Моди и Зеленский поговорили о торговле энергоносителями между Россией и Индией
23 августа 2024, 16:06

Фото: сайт Кремля

Вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом журналистам сообщил на брифинге глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.
«Торговля энергоносителями Индии и России обсуждалась в ходе беседы в Киеве премьер-министра [Моди] и украинского президента [Зеленского]», — прокомментировал Джайшанкар.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину с государственным визитом в пятницу утром, 23 августа.

Ранее украинский представитель в Евросоюзе (ЕС) Всеволод Ченцов говорил, что Киев надеется на рост помощи от ЕС. Он отметил, что Украина очень рассчитывает на блок, поскольку там новое руководство.

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«‎Погибают от рук своих товарищей»: Алаудинов заявил, что ВСУ мешают эвакуации пленных
Алаудинов: ВСУ не дают вывести в безопасную зону пленных украинских военных
23 августа 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Командир спецназа «‎Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, взять пленных пол дела. Намного большая задача — это вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что украинские военные все время обстреливают и делают все для того, чтобы пленные не дошли до безопасной зоны.

Командир рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен уже семь-восемь военных Вооруженных сил Украины. По его словам, два солдата были ранены, поэтому их отправили в госпиталь, где им оказывают помощь. Остальные пленные сейчас находятся на месте.


«Ежедневно эта работа делается, но часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные по сути погибают от рук своих же товарищей», — отметил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что были уничтожены две группы боевиков Вооруженных сил Украины, заброшенные на курское направление и взят один пленный. Он пообещал показать военного, как только его вывезут.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Глава ФСИН доложил Путину о ситуации с захватом заложников в ИК-19
23 августа 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской колонии N19, где несколько террористов взяли в заложники сотрудников учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидер российского государства отметил, что также заслушает главу Росгвардии Виктора Золотова по ситуации в исправительной колонии. По словам Путина, после всех докладов будет обсуждаться «плановый вопрос», предложенный главой МВД Владимиром Колокольцевым.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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#волгоградская область
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Сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата
23 августа 2024, 15:04

Фото: istock/OlFedv

Молодые сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».
Сообщается, что в качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников, которые отличились в культурной, служебной и спортивной жизни учреждения.

Давно работающим сотрудникам были вручили погоны с очередными специальными званиями, медали, ведомственные награды и прочее.

Ранее стало известно, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. В сети опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату.

Для проведения проверки в Волгоградскую область после захвата заложников в колонию направилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания.

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#фсин
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«Как можно быстрее»: в Финляндии предложили неожиданный план по РФ
Профессор Малинен: Финляндии необходим новый дружественный договор с РФ
23 августа 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финляндской республике необходим новый дружественный договор с РФ, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение он выразил в социальных сетях.
«Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Нам необходимо дать российскому руководству понять, что наша земля ни при каких обстоятельствах не будет использована для атаки на Россию», — гласит публикация геополитического эксперта.
Ранее сообщалось, что финская сторона ведет переговоры с несколькими натовскими государствами о размещении войск на своей территории. Страны, с которыми ведется диалог, не называются.

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#мир
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В Госдуме рассказали, каким будет ответ за атаку ВСУ на Курскую область
23 августа 2024, 14:40

Фото: istockphoto / IherPhoto

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о реакции России на атаку ВСУ на Курскую область. В разговоре с изданием «Лента.ру» он прокомментировал слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Мы получали разную информацию от источников Министерства обороны о том, какие силы участвуют в операции по выдворению ВСУ с территории и что происходит на самом деле. Эта информация очень неоднозначна. Поэтому пока непонятно, какие будут планы, но они должны быть жёсткими», — заявил Чепа.

Депутат объяснил, что из-за действий ВСУ страдают российские граждане и регионы.

«Мы всё это видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жёсткими, эффективными и быстрыми», — заключил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина будет строго наказана за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение о том, как ответить на действия ВСУ.

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На Украине надеются на увеличение помощи от ЕС
Представитель Украины при ЕС Ченцов: Киев рассчитывает на рост помощи от ЕС
23 августа 2024, 13:56

Фото: istockphoto/DmyTo

Киев надеется на рост помощи от Евросоюза (ЕС), когда в должность вступило новое руководство блока, заявил в беседе с изданием Euractiv представитель украинской республики в ЕС Всеволод Ченцов.
«Переизбрание [президента Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [президента Европейского парламента] Роберты Метсолы особенно обнадеживает, поскольку обе они неизменно уделяют приоритетное внимание поддержке Украины», — сказал дипломат.
Он добавил, что следующая пятилетка станет решающей для ЕС как глобального игрока, а киевский режим рассчитывает на него.

Страны запада и ЕС стали оказывать Украине всяческую поддержку на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.

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