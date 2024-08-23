Фото: Официальная страница МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Россия инвестировала в энергетическое сотрудничество с Германией, стремясь стимулировать её экономический рост. Однако в ответ на это Германия, по её словам, начала поставлять вооружения экстремистскому режиму в Киеве, предав этим сотрудничество с Россией. об этом сообщили в ТАСС.
«Нынешние власти Германии предали интересы своего народа и перечеркнули все усилия по «перезагрузке отношений» с Россией. Но подлость не останется безнаказанной», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что развитие российско-германского сотрудничества «традиционно вызывало агрессию со стороны конкурентов», которые всеми силами этому противодействовали.
«И если предыдущие власти Германии хоть как-то пытались это сохранить, то нынешних совсем развезло. Но делают они это не против нас, а против своего народа», — поделиласьа дипломат.
Она обратила внимание на попытки обелить нацистов в Германии, в том числе со стороны руководства страны. В качестве примера Захарова привела главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая гордится своим дедом, боровшимся в Кенигсберге.
«Там две категории дедов боролись в Кенигсберге: одни боролись с фашизмом, а другие фашизм представляли», — подчеркнула Захарова.
Она также добавила, что у немцев очень плохо получается справляться с поставленной задачей.
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