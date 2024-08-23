«‎Погибают от рук своих товарищей»: Алаудинов заявил, что ВСУ мешают эвакуации пленных

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, взять пленных пол дела. Намного большая задача — это вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что украинские военные все время обстреливают и делают все для того, чтобы пленные не дошли до безопасной зоны.
Командир рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен уже семь-восемь военных Вооруженных сил Украины. По его словам, два солдата были ранены, поэтому их отправили в госпиталь, где им оказывают помощь. Остальные пленные сейчас находятся на месте.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что были уничтожены две группы боевиков Вооруженных сил Украины, заброшенные на курское направление и взят один пленный. Он пообещал показать военного, как только его вывезут.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Командир рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен уже семь-восемь военных Вооруженных сил Украины. По его словам, два солдата были ранены, поэтому их отправили в госпиталь, где им оказывают помощь. Остальные пленные сейчас находятся на месте.
«Ежедневно эта работа делается, но часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные по сути погибают от рук своих же товарищей», — отметил Алаудинов.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что были уничтожены две группы боевиков Вооруженных сил Украины, заброшенные на курское направление и взят один пленный. Он пообещал показать военного, как только его вывезут.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова