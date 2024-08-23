«‎Погибают от рук своих товарищей»: Алаудинов заявил, что ВСУ мешают эвакуации пленных

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской колонии N19, где несколько террористов взяли в заложники сотрудников учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.