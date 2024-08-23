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«‎Погибают от рук своих товарищей»: Алаудинов заявил, что ВСУ мешают эвакуации пленных

Алаудинов: ВСУ не дают вывести в безопасную зону пленных украинских военных
23 августа 2024, 15:56
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Командир спецназа «‎Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, взять пленных пол дела. Намного большая задача — это вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что украинские военные все время обстреливают и делают все для того, чтобы пленные не дошли до безопасной зоны.

Командир рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен уже семь-восемь военных Вооруженных сил Украины. По его словам, два солдата были ранены, поэтому их отправили в госпиталь, где им оказывают помощь. Остальные пленные сейчас находятся на месте.




«Ежедневно эта работа делается, но часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные по сути погибают от рук своих же товарищей», — отметил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что были уничтожены две группы боевиков Вооруженных сил Украины, заброшенные на курское направление и взят один пленный. Он пообещал показать военного, как только его вывезут.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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Моди и Зеленский поговорили о торговле энергоносителями между Россией и Индией
23 августа 2024, 16:06

Фото: сайт Кремля

Вопрос о закупке индийской стороной нефти России обсудили премьер Индии Нарендра Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом журналистам сообщил на брифинге глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.
«Торговля энергоносителями Индии и России обсуждалась в ходе беседы в Киеве премьер-министра [Моди] и украинского президента [Зеленского]», — прокомментировал Джайшанкар.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину с государственным визитом в пятницу утром, 23 августа.

Ранее украинский представитель в Евросоюзе (ЕС) Всеволод Ченцов говорил, что Киев надеется на рост помощи от ЕС. Он отметил, что Украина очень рассчитывает на блок, поскольку там новое руководство.

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#новости
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Глава ФСИН доложил Путину о ситуации с захватом заложников в ИК-19
23 августа 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской колонии N19, где несколько террористов взяли в заложники сотрудников учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидер российского государства отметил, что также заслушает главу Росгвардии Виктора Золотова по ситуации в исправительной колонии. По словам Путина, после всех докладов будет обсуждаться «плановый вопрос», предложенный главой МВД Владимиром Колокольцевым.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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Сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата
23 августа 2024, 15:04

Фото: istock/OlFedv

Молодые сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. Об этом пишет «‎РЕН ТВ».
Сообщается, что в качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников, которые отличились в культурной, служебной и спортивной жизни учреждения.

Давно работающим сотрудникам были вручили погоны с очередными специальными званиями, медали, ведомственные награды и прочее.

Ранее стало известно, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. В сети опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату.

Для проведения проверки в Волгоградскую область после захвата заложников в колонию направилась группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказания.

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«Как можно быстрее»: в Финляндии предложили неожиданный план по РФ
Профессор Малинен: Финляндии необходим новый дружественный договор с РФ
23 августа 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финляндской республике необходим новый дружественный договор с РФ, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение он выразил в социальных сетях.
«Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Нам необходимо дать российскому руководству понять, что наша земля ни при каких обстоятельствах не будет использована для атаки на Россию», — гласит публикация геополитического эксперта.
Ранее сообщалось, что финская сторона ведет переговоры с несколькими натовскими государствами о размещении войск на своей территории. Страны, с которыми ведется диалог, не называются.

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#новости
#договор
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В Госдуме рассказали, каким будет ответ за атаку ВСУ на Курскую область
23 августа 2024, 14:40

Фото: istockphoto / IherPhoto

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о реакции России на атаку ВСУ на Курскую область. В разговоре с изданием «Лента.ру» он прокомментировал слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Мы получали разную информацию от источников Министерства обороны о том, какие силы участвуют в операции по выдворению ВСУ с территории и что происходит на самом деле. Эта информация очень неоднозначна. Поэтому пока непонятно, какие будут планы, но они должны быть жёсткими», — заявил Чепа.

Депутат объяснил, что из-за действий ВСУ страдают российские граждане и регионы.

«Мы всё это видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жёсткими, эффективными и быстрыми», — заключил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина будет строго наказана за нападение на Курскую область. По его словам, президент России Владимир Путин уже принял решение о том, как ответить на действия ВСУ.

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На Украине надеются на увеличение помощи от ЕС
Представитель Украины при ЕС Ченцов: Киев рассчитывает на рост помощи от ЕС
23 августа 2024, 13:56

Фото: istockphoto/DmyTo

Киев надеется на рост помощи от Евросоюза (ЕС), когда в должность вступило новое руководство блока, заявил в беседе с изданием Euractiv представитель украинской республики в ЕС Всеволод Ченцов.
«Переизбрание [президента Европейской комиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [президента Европейского парламента] Роберты Метсолы особенно обнадеживает, поскольку обе они неизменно уделяют приоритетное внимание поддержке Украины», — сказал дипломат.
Он добавил, что следующая пятилетка станет решающей для ЕС как глобального игрока, а киевский режим рассчитывает на него.

Страны запада и ЕС стали оказывать Украине всяческую поддержку на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.

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Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш
23 августа 2024, 13:42

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Более 50 обвинений, в том числе в убийстве, предъявили экс-премьеру Бангладеш Шейх Хасине. Об этом информирует издание Daily Star.
«Экстрадиция Хасины, которой предъявили уже 51 обвинение, включая 42 в убийстве, находится в рамках соглашения об экстрадиции, подписанного Индией и Бангладеш», — указано в материале.

Кроме того, индийская сторона может отклонить запрос об экстрадиции Бангладеш, если сочтет, что обвинения против Хасины были выдвинуты недобросовестно и не в интересах справедливости.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В тот же день президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин распустил парламент и объявил о формировании временного правительства, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

Россия исходит из того, что происходящие в Бангладеш события являются исключительно внутренним делом страны. При этом в Москве рассчитывают на скорейшее завершение беспорядков в стране и скорейшее возвращение внутриполитических процессов в конституционное русло.

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#парламент
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Стало известно, как Зеленский хочет впутать Турцию в конфликт
Сельчук Эренерол: в Киеве хотят давлением на УПЦ впутать Турцию в конфликт
23 августа 2024, 13:26

Фото: istockphoto/9parusnikov

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет впутать турецкую сторону в конфликт при помощи давления на Украинскую православную церковь, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Турецкой православной церкви Сельчука Эренерола.
«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт: они запросили разрешение у Фенера (резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ред.), хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет», — сказал собеседник агентства.
Он резюмировал, что заявление бывшего украинского президента можно считать преступлением против территориальной целостности Турции на международной арене.

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте приняли закон, позволяющий запретить в республике УПЦ, которую официально признала Анкара.

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#украина
#турция
#конфликт
#новости
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«Много кому перешел дорогу»: кто мог желать смерти Пригожину
Экс-боец ЧВК «Вагнер»: силовики Польши и Литвы желали смерти Пригожину
23 августа 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Бывшего главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина могли ликвидировать натовские спецслужбы, пишет NEWS. Как отметил экс-боец частной военной кампании, их лидер «много кому перешел дорогу». В частности, источник упомянул американцев и французов, а также силовиков Литвы и Польши, которые, по его словам, желали Пригожину смерти.
«О методах их работы, в том числе и о покушениях, об их высоком профессионализме известно многое. Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы убрали французы и американцы. Но не собственными руками. Как это могло произойти? Напомню, что в последнее время у нас стали хватать силовиков за госизмену», — поделился мнением собеседник.
Он добавил, что ЧВК «Вагнер» работала в Африке, Сирии и Донбассе. Воздушное судно, на котором был Пригожин, разбился год назад. В авиакатастрофе никто не выжил.

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