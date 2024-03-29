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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что США давят на Европу касательно вопросов, связанных с проводимой политикой в отношении России.
Парламентарий заявил, что США и НАТО хотят лишить европейских лидеров в этом отношении суверенитета.
Ранее специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер заявил, что США и их союзники на Западе попытались сломить Россию, используя Украину для этих целей, что стало для них роковой ошибкой.
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«Сегодня специалисты ЦРУ США наводнили Европу, особенно Польшу, Чехию, Болгарию и Румынию, и проводят там системную работу по дестабилизации ситуации внутри этих государств, выставляя Россию монстром и решая задачи по террористическим атакам на РФ», — добавил в беседе с «Известиями» Водолацкий.
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Мелисса Тимофеева