Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Соединённые Штаты и их союзники на Западе попытались сломить Россию, используя Украину для этих целей. Это стало для них роковой ошибкой.
Такое мнение высказал специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер. В интервью изданию Asia Times политолог подчеркнул, что эта фундаментальная геостратегическая ошибка имела поистине катастрофические последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, которых использовали в качестве пушечного мяса, и фактическое уничтожение целой страны ради ослабления Москвы.
Эксперт убеждён, что Вашингтон втянул своих партнёров в кампанию по устранению России, которую Соединённые Штаты считают основной помехой на пути к привычному глобальному доминированию. Несмотря на огромный военный и финансовый ресурс, брошенный на эти цели, а также драконовские экономические санкции, Запад проиграл по всем статьям, считает Бреннер. Россия не только выстояла, но и стала сильнее.
Существующее положение дел обнажило неспособность США диктовать свою волю и иметь право решающего голоса на мировой арене. Объединение в лице России и Китая выступает в качестве соперника, равного Западу во всех отношениях, заключил специалист.
Читайте также:
Посол Антонов: Будет встреча с администрацией США для обсуждения отношений стран
США расширили санкции против РФ
В США рассказали о риске банкротства в попытке догнать Россию
Эксперт убеждён, что Вашингтон втянул своих партнёров в кампанию по устранению России, которую Соединённые Штаты считают основной помехой на пути к привычному глобальному доминированию. Несмотря на огромный военный и финансовый ресурс, брошенный на эти цели, а также драконовские экономические санкции, Запад проиграл по всем статьям, считает Бреннер. Россия не только выстояла, но и стала сильнее.
Читайте также:
Посол Антонов: Будет встреча с администрацией США для обсуждения отношений стран
США расширили санкции против РФ
В США рассказали о риске банкротства в попытке догнать Россию
Александр Бойцов