Депутат Водолацкий заявил об отсутствии единства в ЕС по поводу Украины

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в Евросоюзе нет единства по поводу вопроса отправки военного контингента на Украину.
Так он прокомментировал сообщения французских СМИ о том, что ЕС обсуждает возможную отправку военных на Украину.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что, хоть Евросоюз и не готов к полномасштабному противостоянию с Россией, но отправить отдельные воинские контингенты на Украину от себя вполне может.
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«Единства в Европе давно нет. Существуют одиозные личности, которые хотят занять место Меркель после её ухода, но никак ни у кого не получается. Макрон пытается стать лидером Европы, но его заявления вводят в заблуждение всех его сотоварищей. Нет собственной политики, нет собственного мнения. Пытается выполнить указания своих хозяев, потому что Макрон — несамостоятельная политическая фигура», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что, хоть Евросоюз и не готов к полномасштабному противостоянию с Россией, но отправить отдельные воинские контингенты на Украину от себя вполне может.
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Мелисса Тимофеева