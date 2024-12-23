Депутат Ющенко: перспектив восстановления работы YouTube в РФ сейчас нет

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Депутат Госдумы Александр Ющенко выразил предположение, что YouTube может восстановить работу в РФ лишь на фоне улучшения общеполитического контекста, передало издание «Лента.ру».
Депутат отметил, что блокировка площадки вызовет лишь раздражение у пользователей.
Депутат подчеркнул, что YouTube — это не только политический контент. Он объяснил, что политизированная аудитория находится в меньшинстве. Ющенко уверен, что у пользователей вызывают больший интерес документальные ролики, музыкальные, образовательные.
Депутат сказал, что компания Google ведёт агрессивную политику против российских пользователей, но блокировки видеохостинга вызовут лишь раздражение.
Депутат полагает, что в рамках политического сближения Google может изменить свою позицию и тогда разблокировка YouTube представляется возможной.
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«Озвученные позиции касаемо замедления YouTube остались неизменными, так что перспектив отката на данный момент нет», — обратил внимание Александр Ющенко.
Депутат подчеркнул, что YouTube — это не только политический контент. Он объяснил, что политизированная аудитория находится в меньшинстве. Ющенко уверен, что у пользователей вызывают больший интерес документальные ролики, музыкальные, образовательные.
Депутат сказал, что компания Google ведёт агрессивную политику против российских пользователей, но блокировки видеохостинга вызовут лишь раздражение.
«В ближайшем будущем перспектив его разблокировки нет — это политическое решение», — добавил Александр Ющенко.
Депутат полагает, что в рамках политического сближения Google может изменить свою позицию и тогда разблокировка YouTube представляется возможной.
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Ольга Енгалычева