Депутат Журавлев посоветовал Европе обратить внимание на угрозу от США
Депутат Госдумы Алексей Журавлев раскритиковал европейских политиков за узкий кругозор. Он отметил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о свитере Сергея Лаврова с надписью «СССР» лишь подтверждают это.
По его мнению, настоящая угроза для стран НАТО исходит от США, а не от России. Журавлев в беседе с NEWS.ru обратил внимание на действия американского лидера Дональда Трампа, который проявляет интерес к Гренландии, находящейся под контролем Дании. Он считает, что это важный сигнал для европейских лидеров. Кроме того, депутат указал на задержку реакции немецкого чиновника на свитер Лаврова.
Он считает, что такой долгий ответ на мелочи международной политики недопустим для человека, занимающего высокую должность.
Читайте также: