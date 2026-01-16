Лидер Венесуэлы Родригес озвучила свои приоритеты

16 января 2026, 05:53

Лидер Венесуэлы Родригес пообещала сохранить мир в стране

Фото: iStock/Tomasz Podolski

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила с обращением к нации. Видеозапись её речи была опубликована на YouTube‑канале*Associated Press.





В своём обращении лидер страны обозначила приоритетные задачи на посту. В первую очередь она пообещала сделать всё возможное для внутреннего спокойствия и правопорядка в стране и защищать национальные интересы Венесуэлы



«История сделала меня ответственной в это сложное время за сохранение мира на родине», — сказала Родригес.