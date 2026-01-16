Лидер Венесуэлы Родригес озвучила свои приоритеты
Лидер Венесуэлы Родригес пообещала сохранить мир в стране
Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила с обращением к нации. Видеозапись её речи была опубликована на YouTube‑канале*Associated Press.
В своём обращении лидер страны обозначила приоритетные задачи на посту. В первую очередь она пообещала сделать всё возможное для внутреннего спокойствия и правопорядка в стране и защищать национальные интересы Венесуэлы
«История сделала меня ответственной в это сложное время за сохранение мира на родине», — сказала Родригес.Говоря о внешнеполитических контактах, врио президента отметила, что любые поездки за рубеж, в том числе в США, будут осуществляться исключительно с учётом интересов венесуэльского народа и в соответствии с его «духом».