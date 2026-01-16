В официальном аккаунте Белого дома появилось слово «тампон»

16 января 2026, 06:00

Белый дом назвал губернатора Миннесоты тампоном

Фото: iStock/Vacclav

Администрация президента США жёстко отреагировала на публичные заявления губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Конфликт разгорелся на фоне трагического инцидента в Миннеаполисе, где сотрудник иммиграционной службы ICE застрелил женщину.





Уолц обратился к жителям штата с призывом фиксировать случаи противоправных действий со стороны агентов и привлекать силовиков к ответственности за возможные нарушения.



Ттакие призывы власти США расценили как неправомерное вмешательство в федеральную юрисдикцию и работу правоохранительных органов.



Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал резкое заявление, содержащее личные оскорбления в адрес губернатора. Кроме того в Вашингтоне потребовали от главы штата не вмешиваться в федеральные дела.



«Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты жалкий неудачник и полное позорище», — говорится в сообщении Белого дома.