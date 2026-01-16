Достижения.рф

«Опыт огромный»: Азаров раскрыл темное прошлое Юлии Тимошенко

Экс-премьер Украины Азаров: Тимошенко активно занималась коррупцией
У лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко богатый коррупционный опыт. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.



Он отметил, что Тимошенко фигурировала во всех обвинительных материалах против экс-премьера страны Павла Лазаренко.

«Опыт коррупции у Тимошенко огромный. Она всю свою сознательную жизнь, работая в политике, занималась коррупционными действиями», — рассказал Азаров в разговоре с RT.

По его словам, дела против Тимошенко являются не политическими, как многие считают, а действительно основаны на реальной преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, полученных в результате коррупции.

Напомним, 15 января НАБУ предъявило Тимошенко подозрение в коррупционной деятельности. Сама же лидер «Батькивщины» объявила, что борется с ней, пишут argumenti.ru.

«Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине», — приводит издание слова Тимошенко.
