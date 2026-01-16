«Опыт огромный»: Азаров раскрыл темное прошлое Юлии Тимошенко

16 января 2026, 10:39

Экс-премьер Украины Азаров: Тимошенко активно занималась коррупцией

Юлия Тимошенко

У лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко богатый коррупционный опыт. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.





Он отметил, что Тимошенко фигурировала во всех обвинительных материалах против экс-премьера страны Павла Лазаренко.





«Опыт коррупции у Тимошенко огромный. Она всю свою сознательную жизнь, работая в политике, занималась коррупционными действиями», — рассказал Азаров в разговоре с RT.

«Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях — от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине», — приводит издание слова Тимошенко.