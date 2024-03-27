Депутат Журавлев призвал присвоить Украине статус террористической организации

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил присвоить Украине статус террористической организации из-за её постоянного покушения на жизнь мирного населения России.
«Я много раз призывал к тому, чтобы террористической организацией объявить всю Украину, а не только СБУ. Киев постоянно пытается покушаться на жизнь гражданского населения РФ. Это именно терроризм. Наша страна такими вещами не занимается», — отметил в беседе с NEWS.ru Журавлев.
Он добавил, что в случае, если Украина получит такой юридический статус, то все связи с ней будут запрещены, российские спецслужбы смогут на законных основаниях выявлять и наказывать пособников и препятствовать финансированию Киева.
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Мелисса Тимофеева