Бортников заявил о причастности США, Британии и Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
США, Великобритания и Украина имеют прямую причастность к теракту в «Крокус сити холле». Такое заявление сделал глава ФСБ России Александр Бортников.
На вопрос о том, стоят ли за терактом в «Крокусе» США, Британия и Украина, Бортников ответил: «Думаем, что это так».
Бортников уточнил, что ФСБ проводит работу по выявлению всех соучастников теракта совместно со спецслужбами дружественных государств.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст данные о кураторах преступников, которые совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», российскому лидеру Владимиру Путину.
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«Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая информация. Но есть уже определенные наработки», —добавил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст данные о кураторах преступников, которые совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», российскому лидеру Владимиру Путину.
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Элина Позднякова