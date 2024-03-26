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Бортников заявил о причастности США, Британии и Украины к теракту в «Крокусе»

26 марта 2024, 15:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

США, Великобритания и Украина имеют прямую причастность к теракту в «Крокус сити холле». Такое заявление сделал глава ФСБ России Александр Бортников.
На вопрос о том, стоят ли за терактом в «Крокусе» США, Британия и Украина, Бортников ответил: «Думаем, что это так».
«Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая информация. Но есть уже определенные наработки», —добавил он.


Бортников уточнил, что ФСБ проводит работу по выявлению всех соучастников теракта совместно со спецслужбами дружественных государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст данные о кураторах преступников, которые совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», российскому лидеру Владимиру Путину.

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В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» Шамсиддина
26 марта 2024, 19:32

Фото: istock / Sven Loeffler

В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в подмосковном в «Крокус Сити Холле» Фаридуни Шамсиддина. Об этом стало известно изданию РИА Новости.
«Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме», — сообщила корреспонденту информагентства их соседка.
Достаточно скромный дом одного из террористов находится в кишлаке Лойоби около города Гиссара, в 50 километрах от Душанбе. У здания дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, 182 пострадали.

Террористов задержали утром 23 марта в Брянской области. Исполнителями оказались граждане Таджикистана. Они ехали на автомобиле в сторону украинской границы. Всего по делу задержали 11 человек.

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#террористы
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#люди
#новости
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Житель Ставрополья утопил пятилетнего ребёнка в тазу и выбросил тело в мусор
26 марта 2024, 19:28

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Ужасный случай произошёл в Ставропольском крае. Местный житель утопил пятилетнего мальчика в тазу с водой, после чего выбросил его тело в мусорный контейнер.
В доме подозреваемого малыша оставили его знакомые, чтобы он присмотрел за ребёнком, сообщает сайт «Рен ТВ». 35-летний мужчина утопил мальчика в тазу, а затем выбросил его тело в мусор.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина уже признался в совершённом преступлении. В ходе следственных действий он описал, как утопил мальчика, завернул в рубашку, затем положил в полиэтиленовый пакет и вынес на помойку. По его словам, во время совершения преступления он был сильно пьян. Тело ребёнка пока не найдено. Известно, что мужчина ранее был судим.

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#убийство
#мусор
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#ставропольский край
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Названы районы Стамбула, где проживали двое террористов, атаковавших «Крокус»
26 марта 2024, 19:27

Фото: iStock/9parusnikov

Турецкие СМИ назвали районы в Стамбуле, где проживали Фаридуни Шамсиддин и Рачабализода Саидакрами Муродали, обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
Мужчины останавливались в центральной части города, в отелях в районах Фатих или Шишли. Шамсиддин публиковал в феврале фотографии из Стамбула в своих социальных сетях.

Власти Турции высказали готовность помогать России в деле проведения расследования и выявления всех обстоятельств жизни и деятельности террористов на территории страны.

Ранее стало известно, что двое террористов прибыли в Москву 2 марта на одном самолете из Турции. Оба пассажира без проблем прибыли в Турцию и покинули страну, так как в их отношении не было никаких запросов.

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#крокус сити холл
#террористы
#турция
#трагедия
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Бортников: Первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след»
26 марта 2024, 18:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают «украинский след», заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Бортников рассказал, что все версии будут прорабатываться следствием, он уверен, что исламисты только своими силами не смогли бы подготовить такой масштабный теракт.

«Будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так», — сказал руководитель спецслужбы.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что трагедия в «Крокус Сити Холл» сплотила российское общество.

К вечеру вторника, 26 марта спасатели завершили разбор завалов в подмосковном концертном зале. Суммарно спасатели разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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Последствия теракта в «Крокусе» ликвидировали более 1 тыс сотрудников МЧС
26 марта 2024, 18:40

Фото: пресс-служба МЧС РФ

В аварийно-спасательных работах в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда.
«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники. Всего спасатели МЧС России разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Всего к аварийно-спасательным работам привлекались более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники», – рассказал Перегуда.
Он уточнил, что обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчётами отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Спасатели вручную резали и разбирали конструкции.

В телеграм-канале подмосковного главка МЧС размещено видео разрушенного здания «Крокуса». Видно, что он выгорел полностью.

Ранее сообщалось, что вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» перед концертом ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным СКР, жертвами теракта стали 139 человек, более 180 пострадали.

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#теракт
#мчс
#красногорск
#московская область
#подмосковье
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В подмосковной Балашихе до смерти избили лидера группы «Плаксы» Павла Якухина
26 марта 2024, 18:35

Фото: istockphoto/puhimec

В реанимации больницы скончался основатель, солист и многолетний лидер панк-группы «Плаксы» Павел Якухин. На днях он был зверски избит неизвестными в родной Балашихе Московской области.
Знакомые рассказывали, что на музыканта напали несколько человек в чёрных капюшонах. Обнаружили его без сознания в микрорайоне Купавна, где он проживал. Медики диагностировали у него множественные колотые раны и отбитые внутренние органы. Два дня врачи боролись за жизнь панк-рокера, но он скончался, не выходя из комы, сообщает mk.ru. После основания группы Павел Якухин был её лидером на протяжении без малого 18 лет.

Более 20 лет он проработал в пожарной части родной Балашихи, о чём по словам матери мечтал с самого детства. Он имел много служебных наград, а в 2005 году буквально спас Балашиху от разрушения, приняв решающее участие в тушении пожара на местной нефтебазе. Тогда горели цистерны с нефтью, которая вот-вот могла взорваться, рассказал его сослуживец. Павел Якухин взобрался наверх и принялся одну за другой закрывать крышки на цистернах, блокируя доступ кислорода к огню.

Прощание с музыкантом состоится 27 марта.

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#врачи
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#человек
#музыкант
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В Нижнем Тагиле на светофоре танк врезался в машину
26 марта 2024, 18:24

Фото: istockphoto / Dmitry Andreev

В Нижнем Тагиле танк врезался в машину, которая пыталась проскочить на красный свет. Об этом сообщает телеграм-канал «РБК».
Уточняется, что танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона, чуть позже на регулируемом перекрестке он врезался в легковой автомобиль.

Необычная авария произошла на месте пересечения трассы с танковой дорогой, по которой обычно передвигается транспорт, принадлежащий Уралвагонзаводу. Известно, что водитель легкового автомобиля пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, но не успел. На месте происшествия работают оперативные службы.

Информация о том, пострадал ли водитель легковушки, выясняется.

Ранее сообщали, что советник главы республики Тыва Николай Хван стал участником смертельного ДТП в Запорожской области. Детали происшествия уточняются.

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#авария
#транспорт
#автомобиль
#танк
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Жительница Бразилии 56 лет ходила беременной, родив при этом семерых детей
The Sun: бразильянка 56 лет была беременной, параллельно родив семеро детей
26 марта 2024, 18:11

Фото: istock / Zhanna Danilova

Жительница Бразилии в 81 год столкнулась с крайне редким медицинским случаем — сохранившаяся внематочная беременность. Об этом пишет The Sun.
Женщина по имени Даниэла Вера, страдающая от болей внизу живота, обратилась за помощью к медикам. Врачи сначала начали лечить инфекции мочевыводящих путей, но после результатов МРТ обнаружили кальцифицированный утробный плод в ее организме.

Несмотря на наличие плода, она смогла родить семерых детей без осложнений. После обнаружения плода медики решили удалить его из организма женщины, но позже возникли осложнения и бразильянка скончалась от инфекционного процесса.

Её дети рассказали, что Даниэла всегда боялась обращаться к специалистам и выбирала лечение народными методами. За счет этого обнаружить окаменения внутриутробного плода долго не удавалось.

Внематочная беременность, в случае которой возник этот редкий случай, характеризуется прикреплением оплодотворенного яйца за пределами матки, что может привести к серьезным осложнениям для женского организма.

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#медики
#счёт
#беременность
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Назван максимальный срок списания долгов жертвам теракта в «Крокусе»
Экономист Кричевский спрогнозировал максимальный срок выплат в течение месяца
26 марта 2024, 18:03

Фото: istockphoto.com/Dacharlie

Финансовый эксперт Алексей Кричевский заявил, что списание всех долгов жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» займёт максимум месяц.
«Всё зависит от пакета документов и типа задолженности. С одной стороны, банки планировали связаться с пострадавшими и семьями погибших, но лучше это сделать их семьям, чтобы было быстрее. Банки и микрофинансовые организации запросят доказательства того, что человек находился в концертном зале и получил там травмы или ушёл из жизни», — пояснил в беседе с Газета.ру Кричевский.

Он отметил, что такие документы можно получить в больнице, МФЦ или морге в зависимости от ситуации, после чего предоставить необходимые справки банку.

Ранее Алексей Кричевский высказывал мнение о том, что отмены экономических форумов в России из-за террористических угроз в этом году не будет.

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#банки
#мфц
#документы
#теракт
#крокус сити холл
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